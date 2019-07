Baadi s’amuse à son premier match

« Mon match s’est bien déroulé. J’ai pu appliquer tout ce que j’avais pratiqué à l’entraînement, a indiqué Taha Baadi. J’ai pris part à deux tournois (Roehampton et Nottingham) avant d’arriver ici et ça m’a bien préparé à ce tournoi.

À son arrivée sur le site de Wimbledon, le joueur de 17 ans a été impressionné par les installations et l’ambiance qui règne au All England Club.

« C’est différent de Roland-Garros. Je dirais qu’ici, c’est plus chic, a mentionné celui qui s’entraîne au Centre national de Tennis Canada. Je crois que c’est plus silencieux et les gens sont plus concentrés sur les matchs.