L’une des plus anciennes et belles rues commerciales de Lévis, l’avenue Bégin, dans le secteur du Vieux-Lévis, sera officiellement inaugurée aujourd’hui après des travaux au coût de 5,6 M$, afin de la redynamiser et d’y aménager l’espace de façon optimale. Les activités, sous le thème « Bégin en fête ! », se dérouleront à compter de 11 h et se termineront par un spectacle du LBA Band à 20 h. L’avenue Bégin sera piétonne toute la journée aujourd’hui entre les rues Henry et Marie-Rollet. L’inauguration officielle est prévue pour 15 h avec coupure de ruban. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, prendra la parole plus tard en soirée (19 h 50). Afin de faciliter les déplacements, la Ville de Lévis vous suggère d’utiliser la Navette Paquet : www.stlevis.ca/etebus.