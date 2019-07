GIROUX, Florence Guillot



À l'Hôpital Laval, le 3 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Florence Guillot, épouse de feu M. Jean-Baptiste Giroux. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi, jour des funérailles, de 9 h à 12 h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Louise Fortier), Pierre (Denise Boucher), Marie (François St-Laurent), Jacques (Lucie Beaulieu), Isabelle (Daniel Brassard), Fabienne (Louis Bowers) et Catherine; ses petits-enfants: Jean-David, Olivier, Laurent, Gabrielle, Étienne, Justine, François, Thomas, Simon, Marie et Félix; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Charlie; son beau-frère M. Jean-Louis Boucher (feu Willa Guillot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval ainsi que ceux de la Résidence La Roseraie à Sainte-Foy pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 avenue des Replats, Québec G2J 1B8. Par téléphone au 1 888 473-4636, site Internet coeuretavc.ca