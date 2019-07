Capitales: même équipe, nouveaux visages

À en juger par le mouvement de personnel dans la formation du gérant Patrick Scalabrini, le début de saison difficile des Capitales de Québec ne lui a pas plu et il n’a pas tardé à effectuer des changements importants, bien que la mi-saison ne soit pas encore atteinte.

Bien évidemment, l’arrivée tant attendue des joueurs cubains, Yordan Manduley et Stayler Hernandez, avec son équipe a grandement aidé.

À preuve, Hernandez vient tout juste d’être nommé le joueur du mois de juin de l’équipe de la Vieille Capitale et Manduley continue de briller tant défensivement et qu’offensivement, en plus de s’être fait inviter au match des étoiles. Il serait cependant faux d'affirmer que leur arrivée seule à changer la donne pour la formation de Scalabrini.

Le départ du frappeur de puissance Kalian Sams (2015-2018), qui performe désormais dans la Ligue indépendante de l'Atlantique, s’est énormément fait sentir en début de saison et le gérant a trimé dur pour trouver un gros cogneur pour le remplacer.

Scalabrini a néanmoins réussi à attirer dans ses rangs le voltigeur Jhalan Jackson et dire qu’il vient donner un autre aspect à l’attaque des Capitales serait un euphémisme.

Malgré une blessure dès son premier match avec sa nouvelle équipe, l’ancien de l’organisation des Yankees de New York à tout de même réussi deux coups de circuit, en plus de tenir une très respectable moyenne au bâton de .309 en 12 parties avec l’équipe de Québec.

«C’est un gars qui a énormément de prestance au bâton, il est très respecté et à raison. Il a frappé un circuit l’autre fois au New Jersey et je crois que la balle n’est pas encore tombée!», a dit Scalabrini.

Les Capitales ont aussi embauché le joueur de troisième but canadien Jesse Hodges, vendredi dernier.

Hodges avait passé les sept dernières saisons dans les équipes mineures affiliées des Cubs de Chicago, évoluant même dans le niveau AA depuis 2018.

Cette année, il frappait pour .202 en 119 apparitions au bâton. Même si certains pourraient croire qu’il vient seulement aider l’équipe pendant les panaméricains, le gérant affirme que le plan est tout autre avec Hodges.

«Nous avons un plan à long terme, nous l’aimons beaucoup et c’est un Canadien qui a un très beau CV baseball. Nous avons entendu plusieurs bons commentaires de lorsqu’il jouait avec l’équipe canadienne. S’il veut jouer à Québec, nous voulons le garder.»