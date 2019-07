Comme un manque de respect

Bien sûr que les joueurs de l’Impact savent qu’ils n’ont pas bien joué défensivement, mais ils ont quand même l’impression de s’être fait avoir avec les décisions controversées d’Alan Kelly.

« L’arbitre ne nous a pas aidés, on ne s’est pas aidés non plus », a commencé Rudy Camacho.

« On ne se sent pas forcément respectés, a ajouté l’arrière français. Ce n’est pas une fois, ce n’est pas deux fois, ça arrive très souvent et on aimerait bien que ça tourne en notre faveur. »

Evan Bush, qui était au cœur de la controverse sur le geste qui a mené au but d’Ethan Finlay sur pénalty, n’a pas caché sa frustration.

« C’est très frustrant parce qu’on a tous vu la reprise sur l’écran géant, pas seulement les onze joueurs sur le terrain, mais les 19 000 personnes dans les gradins et tout le monde a vu la même chose. »

Procès

Le gardien a ensuite fait le procès de l’arbitrage assisté par vidéo (VAR) et il n’a pas été tendre.

« C’est impensable que deux personnes qui sont d’office pour le même match aient des opinions différentes au sujet d’une décision qui a une aussi grosse incidence sur le match.

« Quand il y a de l’orgueil d’impliqué, c’est compliqué d’infirmer une décision comme celle-là. »

Lancé par un collègue, Bush a même reconnu que la décision finale devrait peut-être revenir à l’officiel qui révise le jeu plutôt qu’à l’arbitre central.

« Peut-être que la décision finale devrait être prise par l’officiel qui consulte la reprise parce qu’en fin de compte, si on ne lui donne aucun pouvoir, à quoi sert-il ? »

Cadeaux

Il n’en demeure pas moins que l’Impact s’est placé dans cette situation en jouant approximativement sur le plan défensif.

« L’action qui mène au pénalty n’aurait pas dû arriver », a avancé Anthony Jackson-Hamel.

« On peut se concentrer sur ça [le pénalty], mais on peut aussi se concentrer sur les erreurs qu’on a commises, a ajouté Bush. On a bien joué par bouts en première demie, mais on a fait de grosses erreurs et ils nous l’ont fait payer. »