BERGERON, Marie Jeannette



À la Résidence Mont Champagnat, le 30 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marie Jeannette Bergeron, épouse de feu M. Viateur Huot. Elle demeurait à Château-Richer (autrefois de Boischatel). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi le 13 juillet 2019 de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (France Beauregard), Liliane (Christian Morin), Réal, Lucie (Jean-Marc Roy), et Martin (Karine Bussières); ses petits-enfants: David Huot, Sandrine (Jimmy Gauthier) et Carl-Antoine Huot, Olivier et Marie-Ève Roy, Elizabeth et Victor Huot; ses sœurs et son beau-frère: Gisèle (Réjean Fournier), et Yolande (feu Lucien Létourneau); ses belles-sœurs: Nicole Thibault (feu Paul-Henri Bergeron) et Lysanne Gagné (feu Yvan Bergeron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle va rejoindre ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bergeron (Philippe) et Huot (Siméon) qui l'ont prédécédée. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Mont Champagnat et de la Résidence Les jardins de la noblesse pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666