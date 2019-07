Des choristes irrésistibles

Le vent autour des Choristes était favorable. Et avec raison, l’adaptation théâtrale du film de Christophe Barratier, avec des voix qui sont irrésistibles, est un spectacle qui fait du bien. Une bulle de bonheur.

Il s’agit d’un établissement de rééducation pour les enfants à problèmes et en difficulté, où Rachin, le directeur, a imposé un régime de terreur, incluant des séjours au « trou » et des sévices corporels.

Mathieu tente une expérience. Il décide d’initier les jeunes au chant pour essayer de les amener vers la lumière. Il devient une sorte de protecteur et découvrira un talent exceptionnel dans la voix du jeune Pierre Morhange.

Outre le cheminement des élèves qui se modifie au contact d’un homme bon et humain, Les Choristes repose beaucoup sur ces moments de beauté où les jeunes, sélectionnés au sein de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, déploient leurs voix.

Chacun de ces moments, lors de l’interprétation des pièces Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan et Cerf-Volant, a généré des instants de grâce.

On n’est jamais dans la lourdeur, sauf lors d’une scène forte, révélatrice et réussie, lorsque les enfants chantent tout en douceur et que Mongeau, un cas lourd, se voit infliger une sévère correction.