Des fleurs de Novak Djokovic

WIMBLEDON | Félix Auger-Aliassime n'est plus un inconnu dans le monde de l'Association of Tennis Professionals (ATP). Ses succès, son talent et son potentiel sont maintenant reconnus par les joueurs de l'élite mondiale. Novak Djokovic est l'un de ceux-là.

Avant de prendre connaissance du revers d’Auger-Aliassime, le Serbe a parlé en termes élogieux du joueur de 18 ans.

« Il est vraiment impressionnant dans plusieurs aspects de son jeu, a mentionné le numéro 1 mondial. Il est très mature pour son âge. C’est une très, très bonne personne. Il a de bonnes manières et il est respectueux.

« Il veut apprendre et il est dédié à son sport. Il est probablement celui que j’aime le plus de la nouvelle génération en tant que joueur de tennis et en termes de personnalité. Tous les superlatifs peuvent lui être attribués.

« Félix a été impressionnant cette année dans tout ce qu’il a fait. Il est encore un adolescent, mais il est déjà l’un des meilleurs joueurs au monde. Lorsqu’on regarde ses résultats, il est l’un des joueurs les plus constants. »

Des phrases qui résument bien ce qu’on entend au sujet d’Auger-Aliassime depuis notre arrivée à Wimbledon.

Pospisil en rajoute

Un autre qui est charmé par Auger-Aliassime est Vasek Pospisil. Lors d’une rencontre avec le représentant du Journal de Montréal vendredi, le Britanno-Colombien a aussi sorti l’encensoir.

« Je n’ai jamais vu un joueur comme lui auparavant, a souligné Pospisil. Je n’étais pas là lors de l’arrivée de Rafael Nadal sur le circuit, mais de ce qu’on me raconte, il y a beaucoup de similitudes entre lui et Félix.

« Il était très mature et athlétique pour son âge [17 ans]. J’ai tellement de respect pour Félix. Même s’il n’a que 18 ans, on dirait qu’il est sur le circuit depuis 10 ans déjà. Il est très impressionnant. Son jeu est complet et il est bon des deux côtés. Même s’il mesure 6 pieds 4 pouces, il se déplace comme un gars de 5 pieds 9 pouces.

« C’est difficile de trouver des faiblesses dans son jeu. »

Pospisil se rappelle très bien du moment où il a découvert Auger-Aliassime. C’était au tournoi challenger de Drummondville.

« Je me souviens qu’il était devenu le plus jeune joueur à se qualifier pour un challenger. Il n’avait que 14 ans, a-t-il raconté. La première fois que je l’ai vu en action, j’avais été impressionné à quel point il était déjà très bon. »

Loin d’être embarrassant

Après sa défaite contre Ugo Humbert, Auger-Aliassime a fait face à la musique en répondant aux questions des journalistes. Comme tous les grands joueurs le font au terme d’une performance qui n’a pas été à leur goût.

Le langage non verbal de la 21e raquette mondiale parlait plus fort que ses paroles. Comme l’a dit Milos Raonic avec justesse après sa victoire vendredi, négocier avec la déception d’un revers fait partie du processus d’apprentissage d’un jeune joueur.

Au tennis, tu ne peux pas ruminer ta défaite trop longtemps, car ton prochain tournoi est seulement quelques jours plus tard.

Samedi, l’ATP a publié un tableau comparatif du parcours d’Auger-Aliassime à Wimbledon avec ceux des meilleurs joueurs au monde au même âge. C’est assez impressionnant de voir le nom du Québécois être associé aux grands ténors du tennis.

Il n’y a pas de doute. Le meilleur est à venir dans son cas.