Elle se sent jugée de travailler à 79 ans

Même si elle est toujours passionnée par son travail, une médecin spécialiste du CHUM qui fêtera bientôt ses 80 ans se sent jugée par la société, qui l’incite à prendre sa retraite.

« Je me sens gênée. Je ne sais pas pourquoi, c’est la société qui me dit : T’es encore là ? Je me sens jugée », avoue la Dre Raymonde Chartrand.