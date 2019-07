Fini le café servi dans des tenus olé olé

EVERETT, Washington | Les «baristas en bikini» du Java Juggs, un kiosque à café olé olé situé à Everett, dans l’État de Washington, pourraient bientôt être obligées de se couvrir davantage à la suite d’une décision de la cour d’appel fédérale américaine datant de mercredi.

Selon CNN, les autorités se plaignent depuis des années que les femmes travaillant dans ce petit café servent des boissons chaudes dans des tenues très légères.

La ville d’Everett, qui est située au nord de Seattle, a adopté deux ordonnances en 2017 pour faire en sorte que cette situation cesse, surtout que ce café est controversé et a déjà valu des accusations liées à la prostitution à des clients et à la propriétaire.

Le premier règlement visait l’imposition d’un code vestimentaire pour les installations de «service rapide», l’autre touchant à la définition du comportement donnée par la Ville pour inclure l’affichage public de parties spécifiques du corps.

Les propriétaires du kiosque à café et quelques serveuses avaient déposé des poursuites en 2017, alléguant que leurs droits sont violés en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine.

Un juge de première instance avait statué que les deux ordonnances de la Ville d’Everett étaient «trop vagues et arbitraires», selon la chaîne KOMO, affiliée à CNN. C’est mercredi que la cour d’appel fédérale a statué en sens contraire, ce qui pourrait forcer les serveuses sexy du Java Juggs à se vêtir davantage.

«Les baristas cherchent à exercer leur droit de choisir leurs vêtements de travail», a dit Melinda Ebelhar, au nom des serveuses.

«Les baristas ont cherché à exprimer des messages positifs de confiance en leur corps et d’autonomisation des femmes, a-t-elle ajouté. Cette décision [de la cour d’appel fédérale] indique effectivement aux femmes que le corps doit être dissimulé et caché et que les femmes doivent être protégées d’elles-mêmes.»