Le chat a convaincu les souris

Première tête d’affiche ciblée pour l’édition 2019, mais l’une des dernières à dire oui : le flirt entre Twenty One Pilots et le Festival d’été a été, de l’aveu du directeur de la programmation Louis Bellavance, un long « jeu du chat et de la souris ».

« Je me suis fait fermer la porte une fois, deux fois, trois fois. Si j’avais trouvé un autre nom aussi fort, j’aurais fini par abandonner, mais je ne trouvais rien qui me tentait autant et qui aurait de l’impact au niveau de la presse internationale. »

Selon Louis Bellavance, c’est l’étiquette de disques du duo américain, Warner Records, qui lui a glissé à l’oreille, avant l’édition 2018 du FEQ, que Twenty One Pilots prévoyait une grosse tournée en Amérique en 2019 et que le « timing » pour passer par les plaines d’Abraham pourrait être bon.

Or, comme les billets se sont mis à se vendre comme des petits pains chauds en arénas, le groupe a décidé de ne pas ajouter de festivals à son itinéraire estival.

« Je suis allé rencontrer leur agent à Los Angeles en janvier ou février pour leur dire qu’on voulait vraiment que ça se passe. J’ai assuré ensuite un suivi via un contact de leur équipe que j’ai à Nashville et ils ont fini par entrouvrir la porte à un dernier festival », raconte Louis Bellavance.

Jouer pendant les vacances

Pour se produire devant l’importante foule attendue, dimanche soir, sur les plaines d’Abraham, Tyler Joseph et Josh Dun ont accepté de bousculer les vacances qu’ils avaient prévues entre la fin de leur tournée nord-américaine, le 30 juin, et le début de leur série de performances en Europe, le 17 juillet.

Les bons contacts établis avec leur agence par le FEQ ont aussi été fort utiles, signale Louis Bellavance.

« C’est la même agence que Slipknot, Blink-182, alt-J, The Offspring. Nous avions déjà conclu plusieurs bonnes ententes. C’était une année record avec cette agence, mais il nous en manquait un. Ce qui les a convaincus ? Encore et toujours notre terrain énorme et leur capacité à jouer devant une grande foule. »

« On s’est regardé, lorsque l’offre est revenue sur la table, et on s’est dit que c’était pour être amusant », a confié Josh Dun, lors d’une entrevue récente au Journal.

► Twenty One Pilots en concert à compter de 21 h 30, dimanche soir, sur les plaines d’Abraham.