Le temps de rénover

Les émissions de « style de vie » ne cessent de grandir en popularité. Il y a eu les émissions de cuisine, dont on ne se tanne pas. Puis, les émissions de décoration. Voilà que les émissions de rénovation se multiplient. En cette période des déménagements, en voici quelques-unes à vous mettre sous la dent pour vous inspirer, vous donner des trucs ou simplement pour vous assurer de ce qu’il ne faut pas faire. À vos marteaux dans le confort de votre salon !

Les rénos, une affaire de couple

L’achat d’une maison est souvent le projet de vie d’un couple. Les rénovations impliquent une dose de stress, un investissement financier, une prise de risques, beaucoup de compromis et une capacité à s’adapter. On dit que couple et rénos ne font souvent pas bon ménage. Sur nos ondes, plusieurs nous ont partagé leurs expériences.

Les Airoldi habillent leur maison (2010) Les Airoldi habillent leur cour (2012) Les Airoldi retapent leur chalet (2013)

Jean Airoldi et son ex-femme Valérie Taillefer ont lancé la tendance au Québec avec ces trois concepts, tous à Canal Vie, dans lesquels on témoignait des changements apportés à leurs demeures, de leurs démarches auprès de certains professionnels ainsi que de leurs propres trucs pour retaper des éléments déco sans que ça soit compliqué.

Comment rénover... sans trop se chicaner ! (2014)

Toujours à Canal Vie, Saskia Thuot et son ex-mari, le comédien Pierre-Alexandre Fortin, ont fait le pari de rénover leur condo en Floride en évitant toute tension. Chacun y allait de ses démarches avec humilité et autodérision. Pierre-Alexandre mettait la main à la pâte, Saskia dénichait les bonnes adresses.

En rediffusion sur Canal Vie actuellement

Comment rénover quand on mène une vie de fou ! (2015)

Brigitte Lafleur et son conjoint Mario Provencher ont une passion commune : rénover des maisons. Ensemble, ils en ont retapé une douzaine. Cette série, présentée à Canal Vie, nous a permis de suivre leur 13e projet, alors qu’ils apprenaient aussi à être parents.

Couple en chantier (2020)

Marie-Soleil Dion et son conjoint, le comédien Louis-Olivier Mauffette, vont entreprendre sous nos yeux des rénovations majeures de leur maison canadienne des années 70 acquise il y a deux ans. Ils n’ont aucune expérience en rénos et se laisseront guider par des professionnels.

Hiver 2020 à Canal Vie

Fixer Upper (2013-2017)

Joanna et Chip Gaines sont de véritables vedettes. Elle est designer, lui entrepreneur. Ils font rêver les Américains en formant un couple idéal depuis 16 ans et en partageant leur vie avec leurs cinq enfants. Durant les cinq saisons de leur succès télévisuel, ils ont transformé de façon spectaculaire des maisons qui n’avaient plus beaucoup de valeur. Ils sont actuellement à la tête d’un empire grandissant au Texas, Magnolia.

Dimanche 21 h sur HGTV

Flip or Flop (2013-2019)

Pendant huit saisons sur HGTV, l’agent immobilier Tarek El Moussa et son (depuis peu) ex-femme Christina achètent et retapent des maisons achetées à l’aveugle aux enchères. Pas la peine de vous dire que certaines représentent tout un défi !

Plusieurs diffusions en version française à Casa.tv

Rénover, une question de crédibilité

Entreprendre des travaux nécessite un investissement. Il faut donc être bien informé. Suivre une personnalité qu’on aime dans ses démarches peut s’avérer un avantage. Les séries de rénovations suivent généralement toutes les étapes d’un changement et témoignent des questionnements des animateurs.

Passion Poussière (2019)

Sarah-Jeanne Labrosse se passionne pour la réno et nous a donné accès à son chantier. Ce qui en fait la particularité ? Son authenticité. La comédienne n’hésite pas à exprimer ses faux pas et on voit qu’elle est une fille de caractère. En parallèle, son ami Félix-Antoine Tremblay entreprend aussi des travaux. Un duo ultra sympathique.

Sur Vero.tv sur Ici Tou.tv Extra

Les rénos d’Hugo (depuis 2015) Deck possible (2014)

Hugo Girard est le visage de BMR, une personnalité associée depuis longtemps à la rénovation. Avec son comparse Kevin Bruneau, il s’est d’abord attardé à l’extérieur des maisons. Mais depuis cinq saisons, il aide des participants à retaper leurs demeures le temps d’un week-end. Tout ça, dans la bonne humeur !

Lundi 19 h à Casa.tv

Maître du chantier (2019)

Patrick Groulx animait cette année à V une compétition dans laquelle 12 professionnels de la construction s’affrontaient pour obtenir le titre de meilleur entrepreneur du Québec. C’était l’occasion d’avoir de l’inspiration pour des DIY (Do It Yourself) ou, à écouter les juges, de connaître les critères d’évaluation de certains travaux.

En rattrapage noovo.ca ou tou.tv

Holmes on Homes (2001-2008) Holmes Inspection (2009-2011) Holmes Makes It Right (2012-2018) Holmes and Holmes (2016-2019)

Mike Holmes est un constructeur canadien (35 ans sur les chantiers) et philanthrope, qui a fait sa renommée en animant des émissions sur la chaîne HGTV. Ses nombreuses séries sont diffusées dans 90 pays. Une véritable référence. Il s’est imposé en agissant notamment après des catastrophes écologiques. Son fils travaille dorénavant à ses côtés, animé par les mêmes valeurs que son père.

Plusieurs diffusions de Holmes fait le bien et Holmes + Holmes en versions françaises à Casa.tv

Faire œuvre utile

Avoir un toit où se sentir en sécurité est la base pour tout être humain. Malheureusement, tous n’ont pas la même chance. On a vu déferler dans les dernières années des émissions de rénovations qui jumelaient à leur concept une vocation. Souvent, elles ont donné lieu à des gestes de solidarité. En donnant un coup de main à des gens plus vulnérables, on crée une télé d’émotions tout en montrant les différentes étapes des travaux. Une belle occasion de rallier des commanditaires à une cause.

On efface et on recommence (2014-2018)

Au Québec, Chantal Lacroix a été une des premières à mettre en branle des chaînes de bonté. Avec On efface et on recommence, à Canal Vie, elle a poursuivi dans la lignée de Donnez au suivant en poursuivant les travaux de gens qui, pour des raisons de santé, financières ou autres, on dû les laisser en plan. Plus de 10 millions de dollars ont été donnés en matériaux et main-d’œuvre aux 23 familles aidées.

Du cœur et des bras (2017-2019)

Hugo Girard (et Valérie Taillefer – saison 1) parcourt le Québec avec une gang de motards volontaires et bons sur le marteau pour donner un coup de main aux logis de gens dans le besoin.

Saison 2 jeudi 19 h à TVA

Saison 1 plusieurs diffusions à Casa.tv

Extreme Makeover : Home Edition (2003-2012 et 2020)

Ty Pennington est un charpentier charismatique qui a souvent collaboré avec Oprah Winfrey sur des projets d’envergure, en plus d’animer l’émission de rénovations Trading Spaces (entre 2000 et 2007 puis depuis 2018). Dans la vague des « extreme makeover » de toutes sortes, il en lance un alliant retapage de maisons pour des gens qui en ont extrêmement besoin. Philanthrope, il s’inscrit dans un mouvement de solidarité, et l’émission sera sous peu de retour. Casa.tv/TVA diffusait la version française Les anges de la rénovation.

De retour en 2020 sur HGTV

Les héros de la réno (2019)

Mathieu Baron et ses comparses, l’entrepreneur Félix Ménard et le designer Erik Maillé, iront à la rencontre de gens qui, à la suite de circonstances exceptionnelles, ont été dépassés par l’ampleur des travaux qu’ils devaient faire dans leur maison. Le trio fera aussi appel à des proches des participants pour réaliser des travaux à la hauteur de leurs aspirations, et plus.