Mode de stars: idées des collections hommes été 2020

Lors des dernières ­semaines, les créateurs de mode présentaient les collections hommes de l’été prochain. La mode masculine est en pleine mutation alors que la fluidité des genres et les touches « féminines » conjuguent de nouvelles silhouettes. Parmi celles-ci, je me suis attardé aux complets puisqu’ils demeurent la pièce maîtresse en termes de vêtements chez les hommes.

Question de surfer sur la vague des tendances prématurément, voici un survol des quelques directions stylistiques aperçues aux premières de Stranger Things 3, The Twilight Zone, After et Avengers: Endgame ou encore aux MTV Video & Music Awards.

Photo courtoisie, Shutterstock

Invité au défilé Louis Vuitton, le coureur automobile Lewis Hamilton a mixé les genres en associant un pantalon propre à un pull « galaxie », deux chaînes, des baskets blanches et des lunettes solaires.

Le complet à double boutonnage

Photo Wenn

Entre effet marbré et tie and dye, ce smoking Berluti de Kris Van Assche classe Hero Fiennes-Tiffin parmi les jeunes stars à suivre sur les tapis rouges. Notez la chemise boutonnée, sans cravate ou nœud papillon, mais avec une chaîne.

Photo AFP

Les frères Jonas ont tous les trois opté pour des complets Missoni. Joe et Nick l’ont agencé à un t-shirt, alors que Kevin a préféré le porter à même la peau.

Photo Wenn

Patrick Gibson et Charlie Heaton ont déniché leur complet dans la plus récente collection Dior qui remet au goût du jour les pantalons à plis. Alors que l’un a adopté l’agencement classique avec une chemise blanche, l’autre a préféré un t-shirt col Mao dont le monogramme confère un aspect dentelle à la matière.

Photo AFP

Le complet survêtement

Photo AFP

Photo Wenn

Photo AFP

Les touches athlétiques marquent encore les collections et prendront, entre autres, la forme de complets taillés dans une variété de ­matières, dont le cuir et le satin. ­Chadwick Boseman et Nick Jonas y sont allés de deux modèles griffés Ermenegildo ­Zegna. ­Noah ­Schnapp et Asher Angel se sont ­tournés vers Fendi pour ces looks noir néon et ­monogramme. Finn Wolfhard a choisi ­l’approche dépareillée de Saint Laurent.

Photo Wenn

Photo AFP

Photo Wenn

Ryan Reynolds a cassé le complet trois-pièces en troquant le gilet coordonné pour un modèle en denim.

Le stylisme de la pièce Brunello Cucinelli la fait passer de chic à désinvolte.

Les pastels et le rouge vin

Photo AFP

Photo Wenn

Photo AFP

Le rouge vin se répand sur plusieurs collections, dont celles de Dunhill, Canali et Ermenegildo Zegna. À en juger par les tenues de Chace Crawford, Josh Dallas et Mahershala Ali, la teinte s’agence bien aux bruns et aux bleus, mais aussi aux nuances voisines dans la gamme chromatique. ­Pensez aux roses, aux beiges et aux rouges.

Photo AFP

Le lilas, si proche du déferlement de roses estival de 2019, poursuit son incursion dans le vestiaire ­masculin, à l’instar du look de Michael Shannon ­signé Dolce & Gabbana.

Photo Wenn

Photo Wenn

Tout comme les nuances de mer qui se coordonnent si bien ensemble. Voyez les tenues de Zachary Levi en Paul Smith, Chris Evans en Salvatore Ferragamo et Caleb McLaughlin.