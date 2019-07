[PHOTOS] Hommages haut de gamme au classic rock au FEQ avec Lynyrd Skynyrd et Jason Bonham’s Led Zeppelin’ Evening

Deux jours après avoir célébré la pop des années 1980 avec Corey Hart, les plaines d’Abraham sont encore retournées en arrière, samedi soir, cette fois pour renouer avec le classic rock des années 1970 grâce aux indestructibles Lynyrd Skynyrd.

Décimé plus souvent qu’à son tour, en particulier lors d’un crash d’avion en 1977, le groupe sudiste qui fera bientôt ses adieux à la scène s’est pointé pour la première fois de son histoire à Québec avec un seul membre original au sein de son équipage, le guitariste Gary Rossington.

Un groupe hommage en somme, mais une version haut de gamme, notamment grâce à l’imposante présence du chanteur Johnny Van Zant, frère cadet du défunt chanteur original, Ronnie Van Zant.

Photo Jean-François Desgagnés

Débarqué au son de Thunderstruck, d’AC/DC, Lynyrd Skynyrd s’est retrouvé devant des plaines d’Abraham bien occupées à qui il a balancé presque exclusivement des titres tirés de ses principaux albums des années 1970, avec une nette préférence pour les succès de Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd, Second Helping et Street Survivors.

S’il n’y a rien à redire du jeu des musiciens, qui avait de quoi combler les plus exigeants maniaques de classic rock, on ne peut pas parler de frénésie ou, à tout le moins, d’une rencontre mémorable avec les gens de Québec.

La Skynyrd Nation a patienté un long moment, jusqu’à la solide interprétation de Simple Man, pour se manifester. Évidemment, les nostalgiques espéraient surtout Sweet Home Alabama, offerte étrangement sans grande passion par le band mais qui a quand même ravi les festivaliers à en juger par le nombre de téléphones cellulaires qui ont immortalisé le moment.

Photo Jean-François Desgagnés

Le fait saillant du concert a plutôt été la furieuse livraison de Free Bird au rappel pendant qu’on voyait défiler sur les écrans les visages des anciens membres du groupe. Une apothéose corrosive et touchante qui nous a montré le meilleur de l’actuelle formation de Lynyrd Skynyrd.

Bonham alimente le rêve

Impossible de chasser cette obsédante pensée. Durant toute la performance du Jason Bonham’s Led Zeppelin Evening, en première partie, on se fermait les yeux et on se prenait à rêver que Jimmy Page et Robert Plant reviennent sur leur refus de se réunir à nouveau et qu’il passe par les Plaines.

Photo Jean-François Desgagnés

Un souhait fou alimenté par l’exécution quasi sans bavure de neuf succès du groupe anglais par le JBLZE, formation hommage menée fougueusement par le fils du défunt batteur John « Bonzo » Bonham. « Le plus grand batteur de l’histoire du rock and roll », dixit le fils du musicien prodige.

Photo Jean-François Desgagnés

Après une entrée en matière endiablée sur Immigrant Song, leur prestation a cependant adopté un rythme plutôt pépère jusqu’à ce queWhole Lotta Love fasse éclater le parterre. On a ensuite pu mieux apprécier le travail vocal confondant de James Dylan pendant Stairway to Heaven, le classique des classiques, avant que Rock and Roll ne vienne conclure l’affaire en force.

Photo Jean-François Desgagnés

Mais si seulement Page et Plant...

L’énergie de Little Steven

Une entrée flamboyante de soul qui force le déhanchement. Et puis du gros rock qui décape. Et puis du gros blues sale. Et ainsi de suite pendant 50 minutes.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Bienvenue dans l’univers de Little Steven and the Disciples of Soul, projet de Steven Van Zandt, 68 ans, véritable encyclopédie scénique du rock, guitariste toujours redoutable et membre émérite du E Street Band de Bruce Springsteen.

Quelle claque ils nous ont foutu, avant le coucher du soleil! Ils devaient être une bonne douzaine, incluant une section de cuivres et trois choristes, et ils ont installé un groove d’enfer avec une énergie à faire pâlir des petites jeunesses.

Photo Jean-François Desgagnés

Little Steven a même profité du moment pour rappeler une importante éphéméride. « Aujourd’hui est une fête religieuse du rock, a-t-il mentionné. C’est le jour où John Lennon et Paul McCartney se sont rencontrés à l’église St-Peter à Liverpool. »

Sans cela, a poursuivi le coloré personnage, personne ne serait ici aujourd’hui.

Ça serait bien dommage.