Rassemblés pour dire au revoir à l'entomologiste Georges Brossard

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | Les obsèques du célèbre entomologiste Georges Brossard ont été célébrées samedi matin, à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie.

Plusieurs amis et dignitaires étaient réunis pour rendre hommage au fondateur de l'Insectarium de Montréal. Georges Brossard a consacré sa vie aux sciences de la nature et à l'entomologie. Il est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du poumon.

Ses proches espèrent que les gens se souviendront de lui comme d'un homme qui avait à cœur le sort de son prochain et son souci pour la nature.

«Ça lui tenait très à coeur d'aider les plus démunis, partout dans le monde, a souligné son fils, George Brossard Jr. C'est une grosse perte pour le Québec. J'espère que les gens vont se souvenir des efforts qu'il a faits pour faire comprendre l'importance de la nature.»

Partout dans le monde

Rappelons qu’il a légué son impressionnante collection d'insectes, plus de 250 000 spécimens, à la Ville de Montréal. Ce sont des insectes qu'il a capturés lors de voyages à travers une centaine de pays.

«Tout le monde le connaît ici, on l'aime, a dit la députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. C'est un homme d'une grande générosité, d'une simplicité. On a perdu un grand, mais il laisse un bel héritage. M. Brossard a réussi à nous faire découvrir et aimer les insectes. C'était un humaniste, un vulgarisateur scientifique incroyable.»

L'ancien maire de Montréal Pierre Bourque a voyagé et travaillé avec M. Brossard. Selon lui, on doit s’assurer que personne n'oublie jamais son nom.

«Très fier de tout ce qu'il a fait et ce que je demande, ce que tous ces gens-là demandent, c'est que l'Insectarium, qui est en train d'être refait, porte son nom.»

Pour ceux qui souhaitent voir son legs, rappelons que l'Insectarium de Montréal subit présentement des rénovations majeures et que sa réouverture doit avoir lieu en juin 2021.