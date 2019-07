Stevie Wonder subira une greffe de rein à l’automne

LONDRES | Le chanteur américain Stevie Wonder a annoncé samedi qu’il subira une transplantation rénale plus tard cette année.

La star a fait cette confidence à ses fans alors qu’il terminait son tour de chant à Londres, au festival British Summer Time Hyde Park, le même événement où se produisait Céline Dion la veille.

Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle, dont The Telegraph qui a souligné que Stevie Wonder a dit au public qu'il avait un donateur et qu'il donnerait quelques autres spectacles avant de prendre une pause avant la procédure prévue pour septembre.

«Je vais bien, je vais bien, j'ai un donneur et tout va bien. Je veux que vous sachiez, je suis venu ici pour vous donner mon amour et merci pour votre amour. Je vous aime et que Dieu vous bénisse», a-t-il lancé à son public.

La semaine dernière, le «Detroit Free Press», citant des sources proches du chanteur, avait rapporté que ce dernier avait un problème de santé grave, mais gérable. Une rumeur circulait déjà à l’effet qu’il souffrait de problèmes rénaux, mais celle-ci n'avait pas été confirmée.

Stevie Wonder est maintenant âgé de 69 ans.