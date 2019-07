Tramway: une annonce officielle dans le prochain mois

Tout indique que l’annonce officielle pour confirmer le bouclage du financement du Réseau de transport structurant de Québec aura lieu vers la fin juillet ou le début août. Le premier ministre Justin Trudeau devrait y prendre part, a appris Le Journal.

Mardi, en marge du dernier conseil municipal précédant les vacances, le maire Labeaume affirmait « qu’on travaille sur une annonce. Il faut que tout le monde confirme. C’est un peu compliqué légalement. On devrait l’annoncer d’une journée à l’autre ». Le choix d’une journée précise pour cette annonce, qui réunira les autorités fédérales, provinciales et municipales, constitue un véritable casse-tête en ce début d’été.

Pour compliquer le tout, le bureau de Justin Trudeau a fait part de l’intérêt du premier ministre du Canada à être présent à l’annonce, comme ce fut le cas cette semaine pour la conférence de presse, à Montréal, sur le prolongement de la ligne bleue du métro.

« C’est sûr que l’annonce de Québec ne se fera pas la semaine prochaine. Les dates que nous regardons maintenant se situent entre la fin juillet et le début août », nous a confié une source fédérale bien informée.

Cela dit, le maire Labeaume n’a pas vraiment à s’inquiéter, nous a-t-on assuré. La lettre du ministre fédéral François-Philippe Champagne, dans laquelle ce dernier confirmera la participation à hauteur de 1,2 milliard $ d’Ottawa, devrait être acheminée à l’hôtel de ville de Québec la semaine prochaine. Hier, Paul-Christian Nolin, attaché de presse de Régis Labeaume, n’a pas voulu réagir à ces informations.

Dépenses admissibles

Au cours des derniers jours, plusieurs échanges administratifs ont eu lieu entre les hauts fonctionnaires des deux gouvernements supérieurs. En refaisant les calculs, Ottawa a réalisé que seulement 1,1 milliard $ – au lieu du 1,2 milliard $ – des dépenses inscrites étaient admissibles au fameux Programme fédéral d’infrastructures où les sommes doivent être puisées.

« Il a fallu enlever telle dépense et rajouter telle autre pour en arriver à ce que la part du financement fédéral soit bien de 1,2 milliard $, comme c’était prévu dès le début », a ajouté notre contact.

Le mégaprojet de 3,3 milliards $ de Réseau structurant comprend notamment un tramway et un trambus. Il est financé par le gouvernement du Québec (1,8 milliard $), par le fédéral (1,2 milliard $) et par la Ville de Québec (300 millions $). Sa construction doit débuter en 2022 et son inauguration est prévue pour 2026.