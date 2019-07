Une défaite pour amorcer le programme double

C’est sous une chaleur accablante que le match contre les Miners de Sussex, qui avait été arrêté le 27 juin dernier en raison de la pluie, s’est poursuivi, samedi après-midi, au Stade Canac. La balle a bien voyagé avec un total de quatre coups de circuit et les Capitales de Québec se sont inclinées par la marque de 6 à 3.

Rien n’était joué dans la première partie du programme double, puisque c’était toujours 0 à 0 après que seulement cinq frappeurs eurent vu de l’action lors du 27 juin. Les deux équipes n’ont pas tardé à faire résonner leurs bâtons en début de match et se sont échangé des points jusqu’en septième manche. Le reste du match a été l’affaire des visiteurs.

« Ç’a été un match serré dans l’ensemble, bien qu’on n’ait pas produit autant offensivement que je l’aurais souhaité, a simplement résumé celui qui agissait à titre d’entraineur-chef pour le premier match du double, Tim Smith. On a réussi à contrôler leur meilleur frappeur pour la plus grande partie du match, mais en contrepartie on a accordé trois coups sûrs à l’un des pires frappeurs de la ligue en Cito Culver.»

À noter que le gérant Patrick Scalabrini purgeait son match de suspension qu’il avait écopé lors du match du 26 juin, partie dans laquelle il avait, entre autres, lancé une chaise pliante sur le terrain du stade Canac.

«Je me suis senti impuissant, c’est sûr, a dit Scalabrini avant de revêtir l’uniforme pour le deuxième match du double. J’ai regardé le match, mais je ne pouvais pas prendre aucune décision, quoique Tim à super bien fait ça et je ne crois pas que j’aurais fait les choses différemment. Je ne regrette pas mon geste, parfois je me dois de passer un message aux gars et cette fois-là c’est de cette façon que j’avais décidé de le faire.»

Jhalan Jackson en léthargie

Comme c’est souvent le cas avec les frappeurs de puissance, on dirait bien que Jhalan Jackson est dans une situation un peu plus difficile depuis quelque match. Après avoir été victime de quatre retraits au bâton en quatre apparitions la veille, l’ancien des filiales des Yankees de New York a encore une fois été retiré à deux reprises au bâton. C’est donc dire qu’il a été retiré sur des prises six fois lors de ses huit dernières apparitions.

«C’est souvent le cas pour ce type de frappeurs, soit il la frappe fort, soit il se fait passer dans la mitaine et nous nous attendons à ça. Tant qu’il restera confiant et agressif au bâton, il sera dangereux», a avoué Smith.