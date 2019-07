Une récompense après Ricardo

En moins d’un an, elle a bâti son plan d’affaires, trouvé un local pour installer sa cuisine commerciale et rempli toutes les formalités réglementaires pour lancer la production.

Le succès a été rapide. Moins de trois ans après sa fondation, Bonbon Collections exploite une usine et trois boutiques-pâtisseries à Montréal, Saint-Bruno et Boisbriand, où l’on retrouve gâteaux, collations, chocolats, crème glacée, etc. Ses produits sont aussi distribués dans plus de 150 points de vente au Québec, dont des épiceries IGA et Avril Supermarché Santé.