Une soirée qui finit bien pour les Capitales

Après un premier match sans trop d’artifices perdu au compte de 6 à 3 face aux Miners de Sussex County, les Capitales de Québec ont livré une bien meilleure opposition dans le deuxième match du programme double présenté samedi au Stade Canac. Dans un festival offensif marqué par de nombreuses longues balles, les Caps ont réussi à remporter la deuxième partie par la marque de 7 à 6 grâce à deux circuits de Tyson Gillies et d’une poussée en fin de huitième manche.

Rien n’était joué dans la première partie du programme double, qui était une reprise du match du 27 juin arrêté à cause de la pluie, puisque la marque était toujours de 0 à 0. Les deux équipes n’ont pas tardé à faire résonner leurs bâtons en début de match et se sont échangé des points jusqu’en septième manche. Le reste du match a été l’affaire des joueurs Bobby Jones.

«Ç’a été un match serré dans l’ensemble bien que nous n’ayons pas produit autant offensivement que je l’aurais souhaité. On a réussi à contrôler leur meilleur frappeur pour la plus grande partie du match, mais en contrepartie on a accordé trois coups sûrs à l’un des pires frappeurs de la ligue en Cito Culver», a simplement résumé Tim Smith, qui agissait à titre d’entraîneur-chef pour le premier match du double.

À noter que le gérant Patrick Scalabrini purgeait son match de suspension qu’il avait écopé lors du match du 26 juin, partie dans laquelle il avait lancé une chaise pliante sur le terrain du stade Canac.

Une pluie de circuits

Le deuxième match a offert un beau spectacle aux partisans, de plus en plus nombreux au Stade Canac, qui ont eu droit à cinq longues balles. Il en a fallu de peu pour qu’un autre soit frappé en fin de deuxième manche.

Après que Gillies eut soulevé la foule avec son premier circuit de la soirée, Stayler Hernandez a bien failli soulever la foule à son tour deux frappeurs plus tard, mais la balle est tombée sur le dessus de la clôture avant de rebondir du côté des balles en jeu. Hernandez est passé à deux doigts de se faire prendre au deuxième but, mais il a surpris tout le monde en réussissant à éviter le gant du joueur d’arrêt-court. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu au stade qui était en liesse devant cette démonstration d’agilité d’Hernandez, qui n’a pas l’habitude d’effectuer ce genre de prouesses.

Les Capitales ont attendu jusqu’en fin de huitième manche pour venir inscrire le point de la victoire, alors que David Salgueiro, qui avait amorcé la manche supplémentaire au deuxième coussin, est venu croiser le marbre grâce à un amorti-sacrifice de Corey Bass.

«Nous avons tellement un bon groupe de gars avec beaucoup de personnalité et lorsque nous gagnons de cette façon, c’est tellement plaisant de jouer avec eux, a simplement résumé l’un des héros de la soirée avec ses deux circuits, Tyson Gillies. J’ai connu un moins bon premier match cet après-midi, mais je suis très content de mon deuxième.»

Les Capitales joueront leur dernier match avant la pause du match des étoiles dimanche après-midi dès 13 h 05 au Stade Canac pour le quatrième match de la série face aux Miners.