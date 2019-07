Bas les masques? Oh que non!

Le 31 octobre d’une année récente qui n’a pas été précisée, un événement inhabituel, voire fort étrange, s’est produit dans une salle de spectacle quelque part en Amérique : les membres de Slipknot ont failli monter sur scène sans leurs masques emblématiques.

C’est le guitariste Jim Root (#4 pour les intimes) qui a relaté l’étonnante anecdote durant un entretien téléphonique, en marge de la performance attendue de la formation de Des Moines au Festival d’été.

Temps d’arrêt avant d’aller plus loin. Pour les non-initiés, il faut savoir que tous les membres du groupe heavy métal portent un masque à chaque concert depuis 1997. Jamais ils ne sont montés sur scène à visage découvert. C’est la marque de commerce de Slipknot. La création récente d’une nouvelle série de masques a même fait les manchettes de la presse musicale autant que l’annonce de la sortie de leur nouvel album.

Reprenons. « Nous avons discuté de la possibilité lors d’un concert qui avait lieu le soir de l’Halloween de jouer sans nos masques. Le débat a fait rage jusqu’à l’heure du concert. À la dernière minute, on a convenu que nous ne pouvions pas faire ça », relate Jim Root.

« Je crois qu’on les portera toujours, poursuit-il tout en laissant la porte entrouverte. Si jamais on décidait de les enlever un soir, on ne fera pas d’annonce au préalable. On va le faire, c’est tout. »

Légers changements seulement

Bien qu’il se prête avec plaisir au jeu, Jim Root affirme ne pas accorder autant de soin que ses collègues au design de son déguisement.

« Je préfère mettre l’accent sur la musique. Cela dit, j’aime le laisser évoluer et faire de petits changements, mais ce n’est jamais drastique. D’autres gars dans le groupe y portent plus attention, mais si tout le monde faisait la même chose, on aurait toujours l’air d’un band différent. »

Les messages de Taylor

Outre les accoutrements scéniques des membres du groupe, Slipknot a aussi la réputation de prendre tout son temps entre chaque album. Attendu le 9 août, We Are Not Your Kind arrivera presque cinq ans après .5 : The Gray Chapter.

Jim Root a été peu loquace quant à la direction musicale prise par le groupe sur son sixième album. Pour l’instant, les fans doivent se contenter de l’extrait Unsainted pour imaginer ce qui les attend.

Pour ce qui est du titre de l’album (Nous ne sommes pas votre genre), toutes les interprétations sont possibles, affirme le guitariste.

« Corey [Taylor, parolier et chanteur] utilise beaucoup de métaphores, de sorte que tout le monde peut se faire sa propre interprétation. Je m’étais justement fait ma propre idée du titre de l’album, jusqu’à ce que je fasse une entrevue avec Corey durant laquelle il a raconté ce qu’il voulait dire. C’était totalement le contraire de ce que je croyais », raconte Root dans un grand éclat de rire.

Attendons pour savoir ce que les admirateurs de Slipknot en penseront, dans quelques semaines.

► Slipknot sera en vedette sur les plaines d’Abraham, ce soir, à 21 h 30.