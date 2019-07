Bières: les nouveautés coulent à flot

Photo courtoisie

On aime l’audace de Loop et surtout de ses fondateurs, David Côté et Julie Poitras (qu’on a connus chez Crudessence et RISE Kombucha). Après le jus fait de fruits et légumes rejetés, voici la bière. Faite de pain perdu et de fruits rescapés, la gamme se décline en trois saveurs (Berliner weisse à la fraise, Gose lime et coriandre fraîche, et Saison citron et gingembre).