Comment vivre un réel amour en couple?

J’entends trop souvent parler de séparation de couple. La plupart du temps, parce qu’une règle d’or n’a pas été observée : « Ne faites pas à l’autre ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse subir ! » Le plus beau témoignage d’amour que l’on puisse faire à l’autre, c’est de lui assurer de notre honnêteté en respectant la parole donnée en début de relation. Deux cœurs qui décident de faire vie commune doivent y mettre tous leurs efforts, car une vie à deux ça se construit sur du solide et ça demande un travail constant de chacun pour que la soudure prenne et ne se fissure pas.

Bien que des intérêts personnels puissent survenir quand on s’engage dans une vie commune, l’amour vrai à deux demande qu’on ait des exigences communes et des attentes communes, sans espace pour le double standard. Les deux doivent avoir atteint leurs pleines capacités d’adultes, excluant toute velléité de retour à l’enfance et incluant une vision d’avenir commune.

On dirait que de nos jours, les gens s’engagent dans une vie à deux, tête première, sans réfléchir et sans volonté de respect de l’autre. Et ça débouche sur l’échec, quand ce n’est pas sur des échecs successifs. Je parle en connaissance de cause avec mes 80 ans bien sonnés et mes 55 ans de vie de couple qui ne se sont terminés qu’avec le décès de ma tendre moitié. C’était tellement mieux dans le temps !

Un homme ordinaire

Je partage avec vous les principes contenus dans les trois premiers paragraphes de votre lettre en ce qui concerne l’engagement, l’honnêteté et le respect que chacun doit à l’autre dans une vie de couple équilibrée. Par contre, je ne pense pas comme vous que tout était tellement mieux autrefois. Certaines choses l’étaient et d’autres pas. Ce n’est peut-être pas votre cas, mais combien de vie de couple ont perduré parce qu’on ne se séparait pas à cette époque. On se mariait pour le meilleur et pour le pire, et on endurait le pire, parfois jusqu’à en crever, contrairement à aujourd’hui où on se sépare pour un rien parce que notre capacité d’endurance et notre volonté d’adaptation dans une vie à deux sont nulles dans une grande majorité de cas.