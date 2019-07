Deux membres de Slipknot déjà à Québec ?

Il semblerait que deux membres du groupe heavy métal Slipknot soient déjà dans la Vieille Capitale.

La formation américaine livrera un spectacle sur les plaines d’Abraham, lundi soir, lors du Festival d’été de Québec.

Le batteur Jay Weinberg a publié une «story» Instagram, samedi soir, dans laquelle on peut apercevoir Little Steven & The Disciples of Soul sur la scène Bell, en première partie de Lynyrd Skynyrd.

«Incroyable de voir mon oncle Steven Van Zandt jouer ici au Festival d’été de Québec», a-t-il écrit.

Quant au DJ du groupe, Sid Wilson, il a visiblement fait un arrêt à la boutique de vêtements WLKN.

Il arbore d’ailleurs l’une de leurs casquettes dans la «story» Instagram qu’il a partagée du compte du gérant de l’établissement, Mathieu Julien.

Ce dernier a aussi partagé la photo sur Facebook.