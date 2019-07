Du beau temps, mais pas de canicule à l’horizon

Du soleil presque mur à mur et pas une goutte de pluie avant la fin de la semaine : c’est ce que l’on prévoit pour la plupart des secteurs dans le centre et l’est de la province.

« On a eu un front froid qui a amené un peu de pluie en fin de semaine, mais là, le beau temps est reparti pour, peut-être, la plus longue période jusqu’à maintenant », dit le météorologue d’Environnement Canada Bruno Marquis.

Hier encore, dame Nature était plus que généreuse. À Québec, les parcs et les places publiques étaient bondés de personnes à la recherche d’une petite oasis à l’ombre.

Environnement Canada parle de canicule lorsqu’il fait plus de 30 °C le jour, et plus de 20 °C la nuit, pendant trois journées consécutives. Or, on prévoit 26 °C lundi, et 28 °C les jours suivants.