«Je me considère chanceuse» –Cœur de pirate

Cœur de pirate aura bientôt 30 ans et elle dépasse depuis peu les 10 ans de carrière. L’heure est donc au bilan pour Béatrice Martin et, sans surprise compte tenu de tout ce qu’elle a accompli au cours de la dernière décennie, il est plus que positif.

« Je me considère chanceuse d’avoir réussi à faire tout ce que j’ai fait, sans trop de dommages à ma voix. Savoir que les gens sont là à chaque fois que j’essaye de me réinventer – parce qu’il y a eu des prises de risque –, qu’ils évoluent avec moi et m’ont vue grandir, ça me rend heureuse », lance l’auteure-compositrice-interprète, attendue ce soir sur la scène de la place George-V.

Cœur de pirate s’apprêtait à fêter ses 19 ans quand elle a lancé son premier album, en septembre 2009. Du jour au lendemain, elle est devenue une star autant ici qu’en France, où son titre Comme des enfants lui a même permis de mettre la main sur le prix Victoire de la chanson originale de l’année, en 2010.

Apprendre de ses erreurs

Depuis, elle a ajouté trois albums studio et deux trames sonores à son corpus musical. Mais son dernier, en cas de tempête ce jardin sera fermé, occupe une place spéciale dans son cœur. Son Pet Sounds à elle, avait écrit l’artiste sur son compte Twitter, à propos de cet album qui lui a fait un bien fou à l’âme.

« C’était la première fois que j’ai eu un réel déblocage psychologique après le vrai travail qui a été fait au niveau de mes traumatismes que j’ai pu vivre. Il y a un avant et un après cet album », confie Béatrice Martin.

« Avant, poursuit-elle, je jouais mes tounes et je me disais que j’apprenais de mes erreurs, mais je n’apprenais rien. Je pense aussi que c’est un album qui va aider des gens à d’autres niveaux qu’auparavant. Ça vient redéfinir notre travail en tant qu’auteure-compositrice-interprète. »

Aider les autres

Maintenant qu’elle touche la trentaine du bout des doigts, Béatrice Martin souhaite redonner au suivant.

« J’aimerais beaucoup aider d’autres artistes, soit en écrivant pour eux. Je veux aussi faire de la musique à l’image. Faire de la tournée, c’est très physique et je n’ai plus 20 ans. J’adore faire des concerts, mais j’aimerais faire plus de travail en studio. »

Ce qui est assuré, c’est que Cœur de pirate continuera de dérider ses fans grâce à ses publications remplies d’humour sur Twitter.

« Souvent, les gens pensent que je suis très triste, que je suis une personne sombre. Mais non, je ne broie pas du noir tout le temps. J’adore l’humour, c’est mon autre grande passion. Si je peux le faire à ma façon et me prendre au sixième degré pour mettre en berne les médias, ça me fait beaucoup rire. »

► Cœur de pirate montera sur la scène de la place George-V à 21 h 20.