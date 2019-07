Le hip-hop plus présent: un avant et un après Loud au FEQ

Le hip-hop connaît son heure de gloire au Québec. Les festivals « ne peuvent pas résister à la demande », soutient le programmateur du FEQ, Arnaud Cordier. C’est pourquoi le festival recevra cette semaine le plus grand contingent d’artistes hip-hop de son histoire. Et Loud y est pour quelque chose, estime-t-il.

Le spectacle attendu de la jeune sensation new-yorkaise A Boogie wit da Hoodie, lundi soir à la place George-V, lancera le bal.

Ça se passera ensuite à l’Impérial le 11 juillet avec Souldia et Obia le Chef, puis sur les Plaines le lendemain avec Logic en tête d’affiche, avant un marathon de rap québécois samedi prochain à la place George-V, qui commencera à 15 h et qui se terminera avec des prestations attendues de Koriass et de Loud.

D’ailleurs, ce dernier n’est pas étranger à la hausse de la forte demande de hip-hop.

« Quelqu’un de l’industrie m’avait dit, quand son premier album est sorti, qu’il allait y avoir un avant et un après Loud, confiait Arnaud Cordier, dimanche, au Journal. Je pensais qu’il exagérait. Mais on a fait cinq Impérial complets avec lui et il aura fait deux fois le festival en deux ans. Je pense qu’il va en entraîner d’autres avec lui. »

Moments charnières

Arnaud Cordier se rappelle aussi qu’il y a eu quelques moments charnières dans l’histoire du FEQ qui ont contribué à l’essor des soirées hip-hop.

« Quand Wu-Tang Clan est venu sur la grande scène, ç’a ouvert les portes à une véritable soirée hip-hop, explique-t-il. Kanye West était venu au temps de son premier album (2007). C’était courageux et frondeur de le faire à l’époque. Ç’avait marché plus ou moins, parce que je pense que la ville n’était pas prête. »

Dans les dernières années, le succès des soirées entièrement dédiées au style musical s’est confirmé avec les spectacles d’IAM, Snoop Dog et Migos.

« Quand tu regardes l’écosystème des festivals aujourd’hui, le hip-hop se trouve assez haut placé dans les programmations, et c’est partout. Même le Festival de jazz à Montréal fait du hip-hop. »

Si l’expérience des marathons hip-hop est encore concluante cette année, Arnaud Cordier souhaiterait programmer, l’an prochain, des rappeurs français. « Le hip-hop, en France, en ce moment, c’est gigantesque. »

Trois choix d’Arnaud Cordier

Leikeli47, lundi soir, place George-V

« Elle ne donne pas sa place en spectacle. Elle a un univers bien à elle. »

Naya Ali, 13 juillet, place George-V

« On l’a placée assez haut dans la programmation parce qu’on y croit vraiment. »

Gucci Mane, 12 juillet, Plaines

« Quand on a annoncé qu’on l’ajoutait à la programmation, ç’a eu tout un effet. Ça faisait deux ans qu’on essayait de l’avoir. »