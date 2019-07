Les ponts de la région en piètre état

Alors que le gouvernement vient d’annoncer la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis pour plusieurs milliards de dollars, les deux liens entre les rives sont en piteux état, tout comme le pont de l’Île-d’Orléans qui, lui, sera toutefois remplacé.

« Le vieux pont de l’Île-d’Orléans : Danger public ? » En 1969, la structure faisait déjà la manchette du Journal, alors que certains citoyens proposaient la construction d’un nouveau lien entre Québec et Lévis, notamment sous forme de pont et tunnel.

« Le pont de l’île, c’est l’enfer. Il est très magané. Ce n’est pas intéressant pour aucun voyageur. Les clients nous le disent », avance aujourd’hui Mario Vézina, chauffeur de taxi. « Pour traverser les ponts dans la grande région de Québec, il faut conduire avec les yeux à terre, sinon on risque de briser notre véhicule », poursuit-il.

Au cours des derniers mois, le pont de l’Île-d’Orléans a de nouveau fait couler de l’encre en raison des travaux effectués pour le rendre plus sécuritaire, le temps qu’une nouvelle structure soit construite. Le ministère du Transport (MTQ) reconnaît que ce lien est en fin de vie et qu’il a besoin de soins.

« Notre but n’est pas de faire des travaux pour le mettre en bon état. Notre but est de faire des travaux pour qu’il reste sécuritaire et que les déplacements se fassent de façon efficace », répond le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis.