Qu’est-ce qui se passe avec notre fils?

Nous avons deux ados, un fils de 15 ans et une fille de 13. Depuis toujours, ces deux gamins étaient liés l’un à l’autre de façon étroite. Le grand frère protégeait sa petite sœur et la petite sœur adorait se coller sur son grand frère. Mais on dirait que depuis quelque temps notre fils se replie sur lui-même. Il s’isole dans sa chambre quand il la trouve trop collante et refuse la plupart du temps de faire des choses avec elle.

Je me demande ce qui se passe avec lui alors que mon mari pense que c’est normal à son âge de vouloir une certaine intimité pour se préparer à devenir un ado et se mettre à regarder les filles. Il n’a pas de problème à l’école, ses notes scolaires sont encore satisfaisantes bien que je constate qu’il travaille moins qu’avant, et ses amis ne me semblent pas avoir changé. Quand j’aborde le sujet avec lui, il refuse de répondre à mes questions. Il ne peut quand même pas passer sa vie dans sa chambre devant son ordinateur. Quoi faire pour le ramener dans le monde avant qu’il ne nous échappe complètement ?

S.B.

Si ses notes scolaires ne diminuent pas et que son comportement général est satisfaisant, je serais portée à penser comme votre mari, à savoir qu’il entre dans la phase adolescente de sa vie avec tout ce que ça comporte. Mais il n’est jamais mauvais de garder l’œil ouvert et de lui glisser à l’occasion le fait que sa sœur tant aimée existe encore, même si son intérêt se déplace désormais vers les jeunes filles de l’extérieur.