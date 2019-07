Un «blondinet» de 4 ans se noie dans sa piscine

Un garçon de 4 ans est mort noyé dimanche après-midi à Laval sous les yeux horrifiés des membres de sa famille qui ont trouvé son corps inerte dans la piscine hors terre familiale.

« J’ai entendu crier. Tout le monde criait. Puis j’ai vu que tout le monde courrait vers la piscine », a confié un voisin immédiat, témoin de la scène d’horreur.

Photo MARTIN ALARIE

« J’étais dehors. C’est moi qui ai appelé les ambulanciers », a ajouté celui qui préfère taire son nom « par respect pour la famille ».

Le drame est survenu vers 14 h 50 dans la cour arrière d’une résidence de la rue des Capucines, dans le secteur de Sainte-Dorothée.

L’enfant de 4 ans aurait été trouvé inanimé dans la piscine.

Selon la police de Laval, des adultes étaient présents dans la cour lorsque le tragique événement s’est produit.

« Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont commencé les manœuvres de réanimation », a indiqué la porte-parole Stéphanie Beshara.

Photo PASCAL DUGAS-BOURDON

Les paramédicaux d’Urgences-Santé ont ensuite pris la relève et l’enfant a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier, accompagné de son père.

En début de soirée, dimanche, la police de Laval a confirmé le décès du jeune garçon.

Scène pénible

Un autre voisin a raconté au Journal avoir vu les ambulanciers effectuer des manœuvres de réanimation « au petit blondinet », une scène qui lui a « fait beaucoup de peine ».

« J’étais en train de regarder la télévision, puis j’ai vu les policiers. Alors je suis entré [dans la cour] et j’ai vu le garçon qu’on tentait de réanimer », a raconté George Daniel Popa, visiblement sous le choc.

Ce dernier n’avait que de bons mots pour la famille touchée par le drame. La veille, le père de la famille lui avait offert de l’aide parce qu’il avait un problème avec sa voiture.

« Ce sont des voisins super, des gens extraordinaires. Tu ne peux pas trouver des voisins et des parents comme ça », a ajouté M. Popa.

Liette Demers, une voisine qui s’est dite secouée par les événements, a elle aussi encensé la jeune famille.

« On parle d’une famille très gentille. Les parents sont très attentionnés avec leurs enfants », a-t-elle indiqué au Journal.

En fin de journée, dimanche, le corps policier n’était toujours pas en mesure d’expliquer les circonstances précises du drame.

Des enquêteurs de la police de Laval ont été déployés sur place « pour tenter de reconstituer la scène », a précisé l’agente Beshara.

Comme il s’agit d’une mort accidentelle, le coroner mènera également une enquête.

– Avec l’Agence QMI

Une 29e noyade

La mort du petit garçon de Laval survenue dimanche serait la 29e noyade à se produire au Québec en 2019, comparativement à 22 l’an dernier à pareille date.

« Pour moi, chaque noyade est une noyade de trop, parce qu’on sait qu’elles sont évitables », a indiqué Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, un organisme qui vise à prévenir les noyades.

Celle de dimanche était la troisième à survenir cet été dans une piscine du Québec, les autres ayant eu lieu dans des plans d’eau naturels, comme des lacs et des rivières.

« On le dit souvent, mais peut-être pas assez, la recommandation qu’on fait, c’est de rendre inaccessible aux enfants la piscine familiale », comme la loi l’oblige, a indiqué M. Hawkins.

Plus de décès

Le nombre important de décès survenus cette année au Québec peut notamment s’expliquer dans la force du courant de certains plans d’eau naturels, qui est particulièrement élevée cette année.

« Le débit d’eau dans les rivières est plus élevé parce qu’il a plu pas mal ce printemps et qu’on a eu beaucoup de neige cet hiver », a indiqué M. Hawkins.

Certaines de ces noyades auraient quand même pu être évitées par l’emploi de la veste de flottaison.

« La plupart du temps, c’est parce que les gens ne portaient pas du tout ou pas correctement leur veste qu’ils se sont noyés », a-t-il ajouté.

Malgré les chiffres élevés pour 2019, le Québec peut tout de même se réjouir des avancées réalisées au cours des trois dernières décennies.

« Il y a 30 ans, on dénombrait quelque 200 noyades par années au Québec. Aujourd’hui, on est plus autour de 80 », s’est réjoui M. Hawkins.

Les décès par noyade au Québec en 2019

Rivières et ruisseaux: 9

Lacs: 9

Fleuve: 6

Piscine: 3

Autres: 2

TOTAL: 29