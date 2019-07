[PHOTOS] Un sens du spectacle hors du commun pour Twenty One Pilots

La réputation de Twenty One Pilots n’était pas surfaite. Le duo américain possède un sens du spectacle hors du commun et il a eu recours à tous les trucs du métier pour combler les nombreux jeunes festivaliers qui ont envahi les plaines d’Abraham, dimanche soir, pour acclamer leurs nouveaux héros.

Une voiture en feu, un mur de cubes lumineux, des visites dans la foule, des acrobaties, des changements vestimentaires et d’instruments à tout bout de champ : Twenty One Pilots s’est assuré de garder ses admirateurs sur le qui-vive tout au long de leur prestation, leur toute première à Québec, avec une mise en scène théâtrale qui faisait écho aux thématiques sombres abordées sur leur plus récent album Trench.

De plus en plus alerte face aux nouvelles tendances, le FEQ a réussi à attraper Twenty One Pilots en plein envol. Depuis la sortie de l’album Blurryface, en 2015, Tyler Joseph et son ami Josh Dun accumulent leur succès et leur popularité ne cesse de grimper.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Pas étonnant donc que la paire se soit retrouvée face à la foule la plus importante depuis le début du festival.

Inclassable

Malgré la virulence de la décharge rock de Jumpsuit, suivie de Levitate et ses effluves hip-hop, le coup d’envoi a été timide. Le contact ne s’est pas établi d’emblée avec les gars de l’Ohio, sûrement à cause de leurs masques qui créaient une distance avec le public.

Pour les curieux, ce préambule aura servi d’avertissement: leur style musical inclassable pige dans différents genres. Tenez-vous le pour dit.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Puis, les premières notes au piano de Heathens ont réveillé tout le monde et les masques sont tombés.

«Bonsoir Québec», a lancé en français Josh Dun, une attention qui a scellé la nouvelle amitié entre les Pilots et la capitale.

La sécurité sur scène pour danser

Tout au long de la soirée, le duo a fait carburer ses fans à l‘inattendu. Si une reprise de Jump Around a semblé logique, on n’avait pas vu venir leur version de Can’t Help Falling In Love, du King, chantée par Dun juchée sur les épaules de Joseph.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Ils nous ont ensuite montré des agents de sécurité en train de danser sur les écrans géants avant de les inviter à les rejoindre sur la scène.

Nous n’avions encore rien vu. Josh Dun a joué de la batterie pendant que son instrument était soutenu par des fans au parterre alors que son collègue a escaladé une tour d’éclairage derrière la console.

Moins surprenant a été l’effet bœuf du duo dynamique formé de Ride et Stressed Out. Les gars ont même trouvé le moyen de transformer les Plaines en piste de danse sur My Blood et de jouer la carte mélancolique avec la ballade Chlorine.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

«Nous aimerions revenir à Québec», a confié Tyler Joseph avant la fin du concert. Clairement, il n’est pas le seul à le souhaiter.

Yungblud: enfant turbulent

Une vraie tornade. Dominic Harrison, qui se fait appeler Yungblud, est débarqué sur scène comme une fusée avec l’intention de tout arracher en début de soirée.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Étoile montante de 21 ans en provenance d’Angleterre, Yungblud défie les genres, autant musicaux que sexuels. Il a déballé son turbulent mélange de rock, de hip-hop et de ska vêtu d’une robe noire et des bas rose devenus sa marque de commerce.

Mieux, le jeune public arrivé tôt l’attendait de pied ferme et la fusion entre Yungblud et ses fans a été instantanée.

Ces derniers lui obéissaient au doigt et à l’œil, qu’il leur demande de sauter, de crier «fuck you» en pointant le majeur au ciel ou de dire je t’aime à leur voisin.

Il a promis de revenir, l’énergumène. C’est un rendez-vous.

Glorious Sons: mal placés

Le niveau d’énergie a baissé d’un écran à l’arrivée des Glorious Sons. Pas que le groupe canadien en manquait. Le proverbial feu sacré y était mais passer derrière Yungblud n’était pas à leur avantage.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

En outre, leur offre hard rock unidimensionnelle ne cadrait pas bien avec la thématique multi-styles de la soirée. Dans un contexte plus favorable, par exemple avant un groupe comme les Foo Fighters, la réaction aurait sûrement été différente.

Ça nous a tout de même permis d’entendre une version rock dans le tapis de Praise You, de Fatboy Slim, et leur récent succès S.O.S. (Sawed Off Shotgun), pendant lequel le chanteur Brett Emmons s’est payé un robuste bain de foule.