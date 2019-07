Une Québécoise accuse Miley Cyrus de plagiat

Le dernier vidéoclip de la chanteuse pop Miley Cyrus reprend, sans en attribuer le crédit, trois formules-chocs imaginées par une militante féministe québécoise pour des manifestations du groupe Femen en 2013.

Dès la deuxième seconde du vidéoclip de la chanson Mother’s Daughter lancé le 2 juillet apparaissent en lettres blanches sur fond rouge les mots « Every woman is a riot. » (Chaque femme est une émeute).

Photo courtoisie Miley Cyrus

Le site internet de Femen crédite à Xenia Chernyshova, autrefois la tête d’affiche de la branche québécoise du groupe, la création de ce slogan.

À 1 min 10 s : « Sin is in your eyes » (Le péché est dans vos yeux.)

Puis à 2 min 11 s : « L’héroïsme de la chair » (en français dans le clip).

Mme Chernyshova dit avoir forgé ces deux derniers slogans pour une manifestation devant le consulat de Tunisie à Montréal le 4 avril 2013.

Lorsqu’un proche l’a appelée mardi dernier pour l’aviser qu’une de ses créations ouvre le vidéoclip de Miley Cyrus, l’ancienne Femen croyait à une blague.

Puis « j’ai fondu en larmes lorsque j’ai vu que ce n’était pas juste Every woman is a riot, mais aussi Sin is in your eyes et L’héroïsme de la chair... les trois ! Ça a sorti de ma bouche, j’ai accouché de ces slogans-là ! », confie l’actrice de 33 ans.

Honorée mais...

Elle se sent quand même honorée qu’une mégavedette de la pop se soit approprié ses slogans Femen.

« J’ai utilisé mon imagination pour digérer l’esprit du temps et le synthétiser dans une formule-choc, dit-elle. Si une artiste comme Miley Cyrus reprend mon Every woman is a riot, c’est que j’avais raison... C’est percutant ! » indique-t-elle.

« Souvent l’histoire a tendance à effacer les vrais créateurs, j’en suis consciente, mais ça me pince en dedans. On a juste pillé quelque chose que j’ai créé, rien ne m’est accordé », soutient-elle.

Capture d'écran, Youtube

Xenia Chernyshova a appelé son agente et celle-ci lui aurait dit qu’il n’y a rien à faire.

« J’ai créé ces slogans pour la cause féministe et j’ai laissé Femen reprendre mes formules », dit-elle.

« Every woman is a riot » se trouve sur des chandails vendus en ligne par Femen pour financer ses activités.

« Mais là, c’est une mégastar de 200 millions de dollars qui repique mes idées, pour faire de l’argent avec, alors ce n’est pas pareil », dénonce-t-elle.