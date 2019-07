[VIDÉO] Un dépassement dangereux croqué sur le vif à Bromont

Un dépassement dangereux a été filmé par un automobiliste sur l’autoroute 10, à Bromont, jeudi dernier.

Au volant de sa voiture munie d’une caméra de bord, l’homme qui nous a transmis cette vidéo – et qui n’a pas souhaité être identifié – raconte qu’il s’est d’abord fait dépasser par un véhicule de type fourgonnette transportant une remorque.

Quelques mètres plus loin, le conducteur du véhicule qui l’a dépassé s’est retrouvé bloqué dans son élan par la circulation, les deux voies de l’autoroute étant occupées par des véhicules.

On le sent s’impatienter, alternant de gauche à droite, évaluant comment il va s’y prendre pour poursuivre sa route au même rythme. C’est alors qu’il prend une décision risquée : il contourne le camion qui circule sur la voie de droite et le dépasse sans attendre en empruntant l’accotement.

La Sûreté du Québec rappelle qu’il est interdit de procéder de la sorte. Elle invite ceux qui sont témoins de ces manœuvres à les signaler à la police et à transmettre leurs vidéos, s’il y a lieu, afin de faire avancer l’enquête.

Le fautif pourrait notamment se voir imposer une contravention et des points d’inaptitude.