Voici 10 beaux endroits où aller pique-niquer

Que ce soit entre amis, en famille, en amoureux ou avec ta date, un pique-nique est toujours le bienvenu. On peut y apporter terrines, fromages, sandwichs et même une bonne bouteille de vin afin de se la couler douce sous le chaud soleil estival. Voici 10 endroits où aller pique-niquer au cours des prochaines semaines.

PROMENADE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

Sur plus de quatre kilomètres, la promenade Samuel-De Champlain vous offre plusieurs possibilités. Vous pourrez faire du vélo, du patin à roues alignées, jouer au soccer et marcher en bordure du fleuve Saint-Laurent. Et avec plus de 100 000 végétaux, dont plus de 1500 arbres, c’est un endroit magnifique pour pique-niquer. Une oasis en pleine ville.

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

Voici un site historique spectaculaire. La chute, d’une hauteur de 83 mètres, domine ce paysage à couper le souffle. Il est possible de se promener dans les sentiers pédestres et il ne sera pas difficile de trouver un petit coin sous les arbres afin de déguster votre lunch. À essayer absolument: la grande tyrolienne et la via ferrata! Situé à 15 minutes du Vieux-Québec.

LE DOMAINE MAIZERETS

Ici, un superbe parc urbain de 27 hectares qui comprend 11 kilomètres de pistes piétonnes, une piscine, un arboretum, des tables à pique-nique et des jeux d’eau. Sur le site, des aires gazonnées et fleuries, des espaces boisés et des lacs artificiels. L’accès est gratuit en tout temps. Le domaine de Maizerets est à la fois un site historique et un grand jardin paysager.

PARC DE LA PLAGE JACQUES-CARTIER

Sur 2,6 kilomètres, le parc de la Plage-Jacques-Cartier longe le fleuve Saint-Laurent. Entouré du parc nautique de Cap-Rouge, du sentier des Grèves et de la promenade Samuel-De-Champlain, ce havre de paix est des plus appréciés pour un pique-nique et pour se promener par une belle journée estivale.

LES PLAINES D’ABRAHAM

Composées de vallées gazonnées et de petits boisés, les plaines d’Abraham sont tout indiquées pour un repas extérieur réussi. Ce grand parc urbain offre des toilettes publiques et des tables de pique-nique tout près du Concorde. Pour un peu de tranquillité, le secteur de la tour Martello est à envisager.

L’ÎLE D’ORLÉANS

Vous aurez le choix des endroits paisibles pour vous installer confortablement pour le goûter. Parmi les choix, la maison Cassis Monna & Filles pour une bonne crème de cassis et la Cidrerie Verger Bilodeau pour le Nectar de Glace Pétillant Gazéifié. De plus, la plage au bout de Sainte-Pétronille, le Parc-des-Ancêtres à Sainte-Famille et la marina à Saint-Jean sont des valeurs sûres.

LE PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

Vous aimez observer les oiseaux? C’est votre place! Ce sentier pédestre de 32 km est aménagé le long de la rivière Saint-Charles et du Vieux-Port de Québec, et ce, jusqu’au lac Saint-Charles. On peut y observer aussi une grande variété de plantes, marcher, manger et se reposer un peu.

PARC DU BOIS DE COULONGE

Le long de la Grande-Allée, on y retrouve ce parc trop peu connu qui regorge d’aménagements horticoles magnifiques. L’arboretum, les jardins, la vue sur le fleuve, les sentiers pédestres et l’aire de jeux pour enfants... tout y est pour passer un bon moment.

JARDIN BOTANIQUE ROGER-VAN DEN HENDE

Le Jardin universitaire Roger-Van den Hende se veut un lieu d’enseignement et de recherche où il est possible d’aller se pavaner et même pique-niquer. Il est aussi possible de participer à plusieurs activités de formation, à des visites guidées et à des événements spéciaux tout au long de l’année.

PARC DE LA FALAISE ET DE LA CHUTE KABIR KOUBA

Que vous l’appeliez Sault Saint Charles, chute de Lorette et chute Kabir Kouba, l’endroit vous témoigne plus de 400 ans de beauté et d’histoire. Le centre d’interprétation vous épatera avec tous ses documents, photographies, fossiles et bien plus. La chute Kabir Kouba, d’une hauteur de 28 mètres, est située dans un canyon dont les falaises s’élèvent sur 42 mètres.