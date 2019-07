MARTIN, Père Guy, M. Afr.



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 2 juillet 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé Père Guy Martin, fils de feu madame Léonie Bernard et de feu monsieur Eugène Martin. Natif de Carleton-sur-Mer, il demeurait à Québec.Il a vécu de nombreuses années de sa vie missionnaire en Tanzanie comme professeur au grand séminaire de Kipalapala; au Canada à Ottawa, Eastview (Vanier), professeur au scolasticat des Pères Blancs; à Rome à la Maison Généralice pour divers services et un retour à Ottawa, pour l'archidiocèse, membre du Tribunal Écclésiastique à plein temps pour une période de 10 ans.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil les membres de la Communauté religieuse des Missionnaires d'Afrique; son frère Cyrille (Rita St- Pierre); ses sœurs: Josée, Thérèse (Iberville Roy) et Denise. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines. Il était le frère de feu Roger, feu Lorenzo (feu Françoise Dechêne) et feu Jacques (Valmonde Landry). Nous remercions sicèrement tout le personnel soignant de l'infirmerie des Pères du Saint-Sacrement et de la Résidence Cardinal Vachon pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), 1640, rue St-Hubert, Montréal, Québec, Téléphone : 514 849-1167 www.mafr.net Des formulaires seront disponibles sur place.