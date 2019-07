Changement de philosophie pour Vaita Guillaume

Après plusieurs années d’incertitude à réfléchir à son avenir de golfeur professionnel, Vaita Guillaume a changé de philosophie. Il se concentre maintenant sur le moment présent. Son bon rendement à l’Invitation Bromont pourrait toutefois l’obliger à revoir ses plans.

Installé en tête avec deux coups d’avance en Estrie, l’homme de 31 ans originaire de Tahiti pourrait maintenant obtenir une place d’exemption pour l’Omnium Placements Mackenzie qui aura lieu du 5 au 8 septembre au club de golf Elm Ridge, s'il triomphe mardi.

Un joli bonus pour un athlète qui a délaissé la compétition à temps plein depuis deux ans et qui ne dispute qu’un deuxième tournoi cet été.

«Je ne cherche pas à regarder trop loin, je vis dans le moment présent. J’ai trop vécu dans le futur par le passé, a expliqué Guillaume. C’est sûr que j’ai envie de bien faire demain et de gagner ma place à [l’Omnium Placements Mackenzie], mais il ne faut pas que je perde l’idée que je travaille à temps plein au club B2Golf à Québec.»

Retour aux sources

Le Français s’est expatrié en Amérique du Nord il y a plus de 10 ans pour étudier et jouer au golf. Il avait notamment participé à 27 tournois du Mackenzie Tour de la PGA, la dernière fois lors du Championnat de l’Ontario en septembre 2017.

Dans les mois qui ont suivi, il a décidé de retourner vivre à Tahiti, où il a cherché un emploi. Il a toutefois vite réalisé qu’il voulait revenir s’établir au Canada pour vivre sa passion.

«J’arrivais à la fin de mon visa aux États-Unis et j’avais besoin d’un petit changement d’air, a révélé le meneur. Je suis retourné à Tahiti pour trouver un emploi, et finalement, après un mois et demi, je me suis rendu compte que je n’étais pas fait pour être employé et que je devais recommencer la compétition.»

S’il refuse de se projeter dans le futur, Guillaume a malgré tout planifié les étapes qui pourront lui permettre de faire du golf une carrière. Il s’est inscrit aux qualifications du Korn Ferry Tour, le circuit de développement de la PGA. La tâche sera toutefois loin d’être facile.

«[Le golf] va redevenir mon travail. Je me suis inscrit au Korn Ferry Tour pour cet automne. Je suis motivé pour les quelques tournois qu’il y a à jouer. Je veux obtenir de bons résultats et faire autant de répétitions que possible pour être prêt pour le "First stage". Ça va être très très dur.»

L’autre option qui s’offre à Guillaume pour reprendre le golf à temps plein passe par sa dernière ronde à Bromont. S’il obtient son exemption pour l’Omnium Placements Mackenzie, un top 3 sans égalité au mois de septembre lui permettra de mettre la main sur sa carte de membre pour le circuit Mackenzie.

«On n’est jamais à l’abri de bons résultats. Ce serait bien si ça se passait comme ça.»