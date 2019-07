Des réseaux sociaux utilisés pour arnaquer les investisseurs

5 stratagèmes les plus connus

1. La fraude à la Ponzi

La pyramide de Ponzi est un système bien huilé. En gros, le fraudeur prend l’argent d’un investisseur et s’en sert pour payer de faux rendements à d’autres. Le jeu peut durer un certain temps. Mais le jour où le fraudeur n’est plus capable de recruter de nouveaux investisseurs, tout s’écroule. « Il est alors trop tard puisqu’il n’y a plus d’argent dans les comptes. La combine à la Ponzi peut être jumelée à plusieurs autres types de fraudes », souligne l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2. Manipulation de marchés (pump and dump)

Depuis l’arrivée d’internet et des réseaux sociaux, la manipulation de la valeur des investissements est de plus en plus facile à faire. Pour faire mousser l’intérêt d’une entreprise, les fraudeurs peuvent faire de fausses déclarations sur Facebook ou Twitter. Des investisseurs flairent alors la bonne affaire et achètent des actions de la compagnie. Après, c’est le silence radio. On n’en entend plus jamais parler. « Le prix des actions baisse rapidement. Ceux qui les ont achetées perdent leur argent », observe l’Autorité des marchés financiers.

3. Le délit d’initié

Lorsqu’on achète des actions d’une compagnie après avoir obtenu de l’information privilégiée que personne d’autre ne possède, on peut être reconnu coupable d’un délit d’initié. « Un délit d’initié est un acte illégal qui consiste à acheter ou à vendre des titres en utilisant une information qui n’est pas accessible pour le public. La communication d’information privilégiée peut également être considérée comme un délit d’initié », prévient l’AMF.

4. Vente pyramidale

Les fraudeurs des ventes pyramidales font miroiter des rendements très élevés si les investisseurs misent leurs œufs dans leur entreprise. Ils promettent aussi plus d’argent à ceux qui recrutent de nouveaux investisseurs. « Les promoteurs vous incitent à parrainer d’autres investisseurs qui deviendront vos “filleuls”, “affiliés”, “recrues”, etc. », relate l’AMF. En vrai, l’argent n’a jamais été investi et se retrouve dans les poches des fraudeurs.

5. Plateformes en ligne illicites

Des plateformes en ligne proposent des produits frauduleux, comme des devises, des actions ou encore de la cryptomonnaie. Une fois de plus, ces bandits se tournent vers Facebook et Twitter pour donner un vernis de crédibilité à leur magouille. Témoignages fictifs, commentaires fabriqués... ils font tout pour séduire les investisseurs. « Ils répliquent systématiquement aux témoignages de victimes et aux messages d’alerte », ajoute l’AMF.

L’AMF en quelques chiffres