Des cratères sur l’autoroute 15

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | Un homme des Laurentides croit que la vie de ses camarades motocyclistes est en danger en raison d’une série de cratères sur un viaduc de l’autoroute 15.

« Ce nid-de-poule est terriblement dangereux et se trouve sur une autoroute. Nous, on connaît le chemin, mais pas les touristes. Et ce n’est pas le seul nid-de-poule », dénonce Luc Gauthier de Saint-Jovite dans les Laurentides.

L’un des cratères se trouve sur le viaduc qui surplombe la 117 à la hauteur de Sainte-Agathe-des-Monts en direction sud. Il fait 12 cm de profondeur et plus d’une quarantaine de centimètres de long par une centaine de centimètres de large.

L’armature d’acier du béton est exposée et les barres de métal se relèvent dangereusement en direction des roues des automobilistes, ce qui pourrait dans le meilleur des cas occasionner une crevaison, selon M. Gauthier.

Le tout se situe au niveau du joint de dilatation du viaduc.

Aucune indication

Luc et Lucie Gauthier se sont arrêtés pour prendre des photos afin de dénoncer la situation puisque rien ne protège l’endroit.

« J’ai mis la roue arrière de mon Harley dans le trou et le muffler touchait à la route en arrière, ça doit faire six à sept pouces. C’est pas normal », indique l’homme.

Ce dernier affirme avoir avisé les policiers et le ministère des Transports du Québec (MTQ).

La Sûreté du Québec l’aurait référé au MTQ, où on lui aurait dit de remplir un formulaire et de le leur faire parvenir.

« Il n’y a aucun inspecteur du MTQ qui a vu ce trou ? » questionne Luc Gauthier, qui affirme que la situation s’est détériorée depuis deux ou trois ans à cet endroit.

Mise en garde

L’homme craint tellement pour la sécurité des motocyclistes qu’il a publié un avertissement sur sa page Facebook avec des photos. Hier, la mise en garde avait été partagée 1700 fois.

M. Gauthier estime que le décès d’un motocycliste est plus que certain si rien n’est fait.

« Si le ministère a été averti par lettre et qu’il n’a rien fait, il pourrait être poursuivi pour négligence criminelle ayant causé la mort, comme n’importe qui d’autre en cas de décès, estime pour sa part l’avocat Jean-Pierre Rancourt. Il faut écrire au ministère et rapporter le danger. Même s’il n’y a jamais eu de cas semblable, c’est possible de le faire ».

Ce n’est pas le seul endroit dangereux pour cet homme qui parcourt des milliers de kilomètres par année en moto avec sa femme.

« On a cassé le boulon qui tient l’un des amortisseurs sur l’autoroute 13 en direction de Laval. Nous avons été chanceux », conclut M. Gauthier.

