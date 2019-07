FEQ: La place George-V se fait brasser

La place George-V s’est solidement fait brasser lundi soir, par des milliers de jeunes – très jeunes – festivaliers turbulents, qui ont fait trembler le sol pour le rappeur américain A Boogie wit da Hoodie, qui a suscité un engouement dont on sous-estimait l’ampleur.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

L’intérêt pour le hip-hop est indéniable. Le Festival d’été, qui a eu l’audace d’en programmer davantage cette année, remporte déjà son pari avec la première des quatre soirées hip-hop présentées d’ici la fin de la semaine.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Même le rappeur, nous a-t-on dit en début de spectacle, n’espérait pas trop de sa première visite ici. A Boogie wit da Hoodie, New-Yorkais de 23 ans peu connu du grand public, a rempli la place George-V au maximum de sa capacité. Sans que le site ferme, on a pu observer la plus grosse foule jusqu’à présent sur le site, depuis le début du Festival.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

L’ambiance a été survoltée du début à la fin, faisant redouter le pire à des agents de sécurité débordés. À un point tel que même le premier invité de la soirée, le rappeur torontois TOBi, a appelé au calme à deux reprises.

«Est-ce que ça va aller? a demandé le chanteur devant l’intensité des mouvements de foule qui se déroulaient sous ses yeux. On va ralentir un peu s’il vous plaît!»

Les fans de «Boogie» avaient commencé à converger vers le site dès midi, avec un groupe de jeunes filles de 16 ans, les premières arrivées, qui ont confié être là spécifiquement pour assister à ce premier concert du rappeur dans la capitale.

Plus d’une heure et demie avant l’ouverture du site, des centaines de fans formaient une immense file sur le terrain du Pigeonnier. Aussitôt massés sur le site, les «mosh pit» se sont formés et les festivaliers ont commencé à faire du crowdsurfing. Les agents de sécurité ont dû intervenir à de nombreuses reprises alors que le spectacle n’était même pas commencé.

Calmer les ardeurs

Avec une musique plus soul et groovy, TOBi a réussi à calmer les ardeurs. L’artiste canadien de 25 ans, originaire du Nigéria, qui a sorti un premier album pas plus tard qu’en mai dernier, a offert une prestation plus détendue que ses successeurs.

La scène a ensuite été prise d’assaut par la rappeuse cagoulée Leikeli47, originaire de New York, connue entre autres pour avoir fait des morceaux pour la série Insecure, de HBO. Ses beats lourds et son dynamisme avaient de quoi rallumer la foule, en compagnie d’un danseur.

Les jeunes filles qui attendaient depuis midi sur le site ont vu leur attente récompensée quand Leikeli47, dont les paroles des pièces de ses deux albums rendent hommage aux femmes fortes et prônent l’amitié et l’égalité, les a invitées à danser sur scène avec elle.

Pas un rappeur comme les autres

Gonflée à bloc, la foule attendait avec impatience la pièce de résistance de la soirée. Mais c’est le DJ Ominaya qui s’est pointé le premier sur scène.

Au terme des 30 minutes de sa prestation, la coqueluche new-yorkaise a pu constater qu’elle était à Québec en terrain conquis: la foule connaissait chacune des paroles de Look Back At It.

A Boogie wit da Hoodie, dont le vrai nom est Artist Julius Dubose, n’a pas la bouille bad boy de ses comparses. Il a enchaîné une vingtaine de pièces – en compagnie du DJ – sans jamais arrêter de sourire à pleines dents. Il a laissé la place à un des amis rappeurs le temps de deux chansons.

La foule n’a pas semblé être dérangée par le fait que le chanteur livre son hip-hop mélodique sur une bande préenregistrée. Généreux, il s’est entêté, même si les agents de sécurité essayaient de le retenir, à prendre des bains de foule et même à surfer sur celle-ci.

Il n’y a pas à dire, la première connexion avec Québec a été électrisante.