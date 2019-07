FEQ: Slipknot livre une prestation théâtrale et tonitruante

Oreilles sensibles, il valait mieux s’abstenir. Slipknot a soumis les plaines d’Abraham à un bombardement en règle, une décharge métal d’une rare agressivité sur un site pris d’assaut par des dizaines de milliers de fans, lundi soir.

Les guerriers masqués, au nombre de neuf et soutenus avec ferveur par leurs admirateurs, surnommés les Maggots, n’ont pas fait de quartiers. Ils étaient, comme c’est leur habitude, déchainés.

Leur entrée sur scène, exceptionnellement dépourvue du rideau arborant le logo du groupe parce qu’il s’est affaissé avant le début du concert, a défié tous les tympans. Ils ont enfilé People = Shit, (Sic) et Get This dans une assourdissante cacophonie, ponctuée d’un tonitruant «Are you ready, motherfuckers?» hurlé par le chanteur Corey Taylor.

On venait d’avoir la preuve hors de tout doute raisonnable que les gars avaient encore de l’essence dans le réservoir pour ce concert supplémentaire, ajouté trois jours après la fin d’une tournée en Europe.

«Merci, merci, merci beaucoup et bonsoir mes amis. It’s so fucking good to be back», a lancé Taylor avant de lancer le premier extrait de leur nouvel album à venir, Unsainted, qui a reçu un accueil enthousiaste.

Théâtre burlesque

Les spectacles du groupe Des Moines s’apparentent à du théâtre musical burlesque et celui de lundi n’a pas fait exception.

Les musiciens étaient continuellement en mouvement sur la structure lumineuse étagée érigée sur la scène, elle-même constamment soumise à des jets de flammes. Si un musicien n’avait pas à jouer sur un morceau, il dansait comme un pantin désarticulé ou s’attaquait à un baril à coups de bâton de baseball.

Entre l’éclatement de deux bombes, que ce soit Before I Forget, Psychosocial ou Custer, Corey Taylor avait des choses à dire. Outre de vanter la passion des Québécois pour la musique, il a incité les festivaliers à s’unir face à la tourmente mondiale.

«Nous sommes une famille et personne ne peut nous diviser.»

Chose certaine, s’il y a une chose qui a uni tout le monde après un tel défoulement, c’est le besoin d’une bonne nuit de sommeil.

Brutal échauffement

La séance d’échauffement a été tout aussi brutale.

L’offensive a été menée par deux groupes metalcore, Light The Torch envoyant les premières salves, suivi dans le même élan pas reposant par les vétérans de Killswitch Engage.

Sous la voix gutturale et les biceps menaçants de Howard Jones, on a pu découvrir un être d’une grande sensibilité. Le chanteur de Light the Torch (autrefois vocaliste de Killswitch Engage) a semblé ému de l’accueil des Québécois. On croit même l’avoir vu verser une larme à la fin de l’intense prestation du groupe californien.

«Je me suis acheté une propriété à Winnipeg, mais je pense que j’ai commis une erreur. J’aurais dû acheter ici», a-t-il déclaré, un large sourire dans le visage.

Le même constat, à savoir que Québec est une terre accueillante pour le métal, a émané des gars de Killswitch Engage. «Vous êtes plaisants, je vous aime», a partagé le guitariste Adam Dutkiewicz, entre deux rafales.

Le quintette, quatuor d’un soir parce que le guitariste Joel Stroetzel a dû rentrer précipitamment à la maison pour des raisons familiales, a même poussé l’amitié jusqu’à inviter son ancien chanteur Jones à les rejoindre pour le dernier titre, The End of Heartache.