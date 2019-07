FEQ : une immense file pour le rappeur A Boogie wit da Hoodie

Peu connu du grand public, le rappeur américain A Boogie wit da Hoodie suscite un engouement impressionnant auprès des jeunes amateurs de hip-hop à en juger par la longue file d'attente qui s'est formée pour accéder à la place George-V, où il sera en concert ce soir.

Photo Sandra Godin

Un groupe de filles âgées de 16 ans était en file depuis midi. D’autres fans se sont joints à eux vers 15 h, et disaient être là spécifiquement pour voir le rappeur américain.

«Je suis venu voir Migos il y a deux ans, et j’étais arrivé à 8h», s’est rappelé Charles Langelier, 18 ans, grand fan de hip-hop qui n’aurait pas voulu manquer cette première prestation de «Boogie» à Québec.

Le Festival d’été reçoit cette semaine le plus grand nombre d’artistes hip-hop de son histoire, pour répondre à la demande croissante, faisait savoir hier, lors d’un entretien avec le Journal, le programmateur du FEQ Arnaud Cordier.

Un quatuor d’artistes formé de Jazz Cartier, Gucci Mane, Lil Pump et Logic seront de passage sur les Plaines vendredi pour la traditionnelle soirée hip-hop. À cela s’ajoute Soldia jeudi à l’Impérial, et un marathon hip-hop québécois samedi, dès 15 à place George-V, et qui mettra en vedette Koriass, Loud et Sans pression, entre autres.