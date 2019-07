Kayak-camping au Parc national des Mille-Îles

Difficile de croire que le Parc national des Mille-Îles est le plus petit au Canada, lorsque notre regard embrasse le large fleuve Saint-Laurent et sa myriade de 19 îles et 85 îlots de granit. S’échelonnant de Brockville à Kingston en Ontario, les îles du parc sont les sommets d’anciennes collines qui, après le retrait des glaciers, ont été inondées par le fleuve, donnant naissance aux Mille-Îles.

Pour cette escapade de trois jours en kayak-camping, notre guide Yohann privilégie le secteur fluvial tranquille qui se situe à l’extrême ouest du parc. Une fois l’équipement de camping et la ­nourriture embarqués dans les kayaks, la mise à l’eau se fait à la marina de Gananoque. En cette saison, le niveau de l’eau atteint des records et la plupart des garages à bateau des ­nombreux chalets qui occupent des îles privées ont littéralement les pieds dans l’eau.

Hormis lors de l’accostage des kayaks des différents groupes de campeurs, nous nous sentons (presque) seuls sur notre île et des sentiers de randonnée permettent d’en faire le tour et de découvrir plusieurs sites incroyables pour assister au coucher de soleil.

Après trois kilomètres franchis à la force des bras, les kayaks sont déposés pour la soirée. Plusieurs aménagements de Parcs Canada permettent de camper agréablement (toilettes sèches impeccables, abris de cuisine) et en toute sécurité (boîtes en bois pour protéger la nourriture des animaux). Il faut dire que la nuit passée, tout le groupe a été réveillé par une famille de ratons laveurs plutôt bruyante et chapardeuse.

Le lendemain, le retour à Gananoque est tranquille et les kayaks glissent sur un miroir d’eau. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs dignes représentants de la faune locale, comme des tortues se chauffant au soleil sur des rochers et un balbuzard nourrissant ses petits du haut de son nid perché sur un sapin.

Le Parc national des Mille-Îles est, on le répète, un dédale d’îlots qui commande un bon sens de l’orientation et de la navigation. D’autre part, les sites de camping que l’on peut réserver sont pris d’assaut de juin jusqu’à la mi-août. Deux bonnes raisons pour faire appel aux services d’une agence de guides comme Quatre Natures, qui offre des séjours de groupe tout inclus et sans tracas d’organisation (équipement de kayak et de camping et délicieux repas compris). Une bonne occasion également pour se faire de nouveaux amis pagayeurs et écouter leurs meilleures anecdotes de plein air autour du feu de camp.