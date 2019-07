La Coupe des Ligues à TVA Sports

Le réseau TVA Sports présentera la finale de la Coupe des Ligues («Leagues Cup»), un nouveau tournoi mettant aux prises des équipes de la Major League Soccer (MLS) et de la Liga MX, le 18 septembre.

Le tournoi opposera quatre équipes invitées de la MLS et quatre formations mexicaines choisies selon leur classement en Liga MX. Pour les futures présentations de la compétition, les équipes du circuit Garber seront aussi choisies en fonction de leur classement.

Le Fire de Chicago, le Galaxy de Los Angeles, le Dynamo de Houston et le Real Salt Lake représenteront la MLS, cette année. La Liga MX enverra de son côté Cruz Azul, Club Tijuana, Club America et les Tigres UANL.

Chaque étape du tournoi sera constituée d’un match à élimination simple. Les quarts de finale auront lieu les 23 et 24 juillet. Chicago affrontera Cruz Azul et le Galaxy se frottera à Tijuana le 23, alors que Houston se mesurera à Club America et le RSL fera face aux Tigres le 24.

Les demi-finales se tiendront ensuite le 20 août.

Tous les matchs de la compétition seront disputés en territoire américain.

Cette compétition s’ajoute à la Campeones Cup (aussi présentée à TVA Sports), qui mettra aux prises Atlanta United FC, champion de la Coupe MLS, et le champion mexicain (connu à la mi-juillet) le 14 août au Mercedes-Benz Stadium.