La difficile perte d’une mère

Je suis l’aînée d’une famille de trois dont les deux plus jeunes sont des garçons. Nous avons été élevés par une mère qui avait obte­nu notre garde après un divorce­­­ houleux avec notre père, qui était parti avec une femme plus jeune. Vite, je me suis rangée du côté de notre mère. Mes frères ont pris le parti de notre père. C’est un cancer du poumon qui a emporté cette dernière il y a six mois. Elle m’avait nommée exécutrice testamentaire. C’est donc moi qui vois au partage de ses biens, selon les termes de son testament, soit en parts égales.

Nous sommes tous les trois dans la quarantaine, en couple et avec des enfants. Mes frères ont des portefeuilles mieux garnis que le nôtre puisqu’ils ont des entreprises qui leur rapportent gros. La distribution des biens arrive à son terme puisque je signerai la semaine prochaine la vente de la propriété de notre mère, et que viendra ensuite le partage des meubles et de tout ce qu’il y a dans la maison.

Avec mon mari, on s’est occupé de tout depuis le décès de ma mère. Je ne pensais d’ailleurs pas que ça allait être aussi complexe. Parvenue à cette étape, j’avoue trouver ça injuste de tout partager avec mes frères qui n’ont rien fait pour mériter ce qui leur revient. Je leur ai donc demandé d’avoir le premier droit de regard sur les biens mobiliers de notre mère et ils ont refusé, sous prétexte qu’ils soupçonnaient que j’allais prendre ce qu’il y avait de plus intéressant et leur laisser le reste. Ils tiennent donc à ce qu’on fasse les choses dans les règles. Je me suis alors permis, avec l’accord de mon mari, de vider le coffret à bijoux ainsi que de prendre la coutellerie en argent pour me dédommager de ma peine. Comme je n’ose pas en parler avec le notaire, pensez-vous qu’ils peuvent revenir contre moi ?

Carole

Certainement qu’ils peuvent vous demander de restituer les biens subtilisés afin qu’ils soient remis dans le lot global à partager à trois. Même si vous pensez mériter plus que les autres, il est défendu de vous faire justice vous-même. À moins d’une volonté exprimée par vos frères de vous laisser une part plus grande du gâteau, ce qui ne semble pas être le cas, vous devez exécuter à la lettre les vœux exprimés par votre mère dans son testament.