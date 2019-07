Le chef de la tente corporative du FEQ à la recherche d’employés tous les soirs

Le responsable du menu et du buffet de la tente corporative au Festival d’été de Québec (FEQ), Jean-Michel Tinayre, est aussi touché par la pénurie de main-d'oeuvre.

Le chef et copropriétaire de La Mangue Verte est toujours à la recherche d’employés, alors même que le festival bat son plein.

En entrevue à l’émission «Avocats à la barre» à QUB radio, lundi, M. Tinayre a expliqué qu’il doit sans cesse trouver du personnel à la dernière minute. «Tous les jours», il y a des employés qui ne rentrent pas, car ceux-ci négligent l’ampleur du travail requis lors de l’événement phare de la capitale, a-t-il évoqué.

«Nous, en tant qu’employeur, bien, il faut trouver un plan B», a-t-il poursuivi.

Le plan B consiste à faire des appels et à passer par des agences de placement. «C’est du bouche-à-oreille et on arrive finalement par trouver des gens», a expliqué M. Tinayre.

Un défi de taille

De retour pour une troisième année dans la tente corporative du FEQ, le chef Tinayre a pour mandat de «monter une cuisine à l’extérieur» et de «faire à manger pour 950 personnes», pour la plupart des gens d'affaires de la Ville de Québec.

Malgré le défi de trouver des employés au quotidien, M. Tinayre qualifie son mandat de «fantastique» et assure que «tout se passe très bien» depuis le début des festivités.

«On est une équipe à la production qui fait une "job" phénoménale et une équipe sur place, directement sur le site des plaines d’Abraham, qui aussi fait une "job" phénoménale», a-t-il ajouté.

