Le nouveau départ de Nikita Zaitsev

Homme de peu de mots, le nouveau défenseur des Sénateurs d’Ottawa Nikita Zaitsev a officiellement été présenté aux médias de la capitale fédérale, lundi matin.

Répondant par seulement quelques mots aux nombreuses questions des journalistes, le patineur russe a essentiellement dit qu’il était excité d’obtenir un nouveau départ dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et ce, même si son langage non verbal laissait croire le contraire.

Obtenu des Maple Leafs de Toronto, en compagnie de Michael Carcone et de Connor Brown, le 1er juillet dernier, Nikita Zaitsev a tout de même eu son mot à dire dans cette transaction, lui qui détient une clause de non-échange partielle.

Le natif de Moscou a révélé que la présence de l’entraîneur-chef D.J. Smith avait joué un grand rôle dans sa décision, car il apprécie les façons de faire du pilote de 42 ans.

«Il est ouvert à l’idée de discuter avec les joueurs, a dit Zaitsev. Il préconise une approche en fonction de ta personnalité. Tout le monde aime sa façon de faire.»

Les deux hommes se sont côtoyés lors des trois dernières campagnes du circuit Bettman, car Smith agissait à titre d’entraîneur-adjoint chez les Leafs.

Un jeune vétéran

Avec les Sénateurs, Zaitsev, 27 ans, sera l’un des arrières les plus âgés et assumera un rôle de mentor pour des jeunes hommes comme Thomas Chabot ou Christian Jaros. Il s'agit d'une nouvelle composante dans la carrière de l’athlète de 6 pi et 2 po et 193 lb.

«J’ai toujours l’impression d’avoir 18 ans. Ce sera intéressant comme situation, je suis excité. [...] Je n’ai jamais été dans une situation où je suis l’un des gars les plus âgés dans un vestiaire.»

Après avoir passé sept saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL), Zaitsev avait fait son arrivée dans la LNH en 2016-2017. Il a depuis inscrit 12 buts et fourni 51 mentions d’aide pour 63 points en 223 parties.