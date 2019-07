Mettre fin au Fonds vert

En 2016, un Québécois moyen émettait 25 % moins de gaz à effet de serre qu’en 1990. Ce progrès n’est pas arrivé par accident. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement du Québec s’est investi corps et âme dans la création d’un marché du carbone.

Aujourd’hui, nos principaux émetteurs de gaz à effet de serre doivent acheter des permis pour avoir le droit de polluer. La rareté des permis fait en sorte que l’on pollue moins et que les entreprises paient de plus en plus cher pour se les procurer.