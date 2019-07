«Petite ode à la vie» écrite il y a plus de 30 ans

Je vous joins à ce texte un poème, écrit à la campagne un certain jour de mai, quand la terre sentait si bon. Je ne sais trop pourquoi, mais il m’est revenu en mémoire alors que le printemps tardait à pointer son nez. Si vous le jugez bon, vous pourriez le partager avec vos lecteurs.

« Je suis allée me promener dans un grand champ par un matin. L’air était pur. C’était un jour calendrier de mai, comme il ne s’en fera jamais.

La rose avait forme humaine, elle parlait, et moi je prenais racine, je sentais. Les arbres couraient et s’amusaient, les bêtes de somme méditaient. On aurait dit qu’on avait fait la paix. On aurait dit qu’on s’aimait bien.

C’était en mai, je m’en souviens, l’herbe dansait, le ciel valsait, nos yeux écoutaient, nos oreilles voyaient, nos bouches entendaient. On aurait dit un songe et pourtant c’était vrai. C’était en mai je m’en souviens, un nuage enlaçait trois soleils, les astres projetaient des diamants, chaque goutte brillait dans l’océan. On aurait dit la terre où l’on vivait la vie. C’était en mai je m’en souviens, j’étais enfant et j’étais bien. C’était en mai. J’aimais et je croyais être aimée.

Anonyme

Même si le printemps a déjà fait place à l’été, celui que nous avons eu cette année fut si poussif et terne, que j’ai pensé le compenser par ce poème évocateur.