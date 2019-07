Projet Sportif de la Fondation du CHU de Québec

La Fondation du CHU de Québec a lancé, en février dernier, le Projet Sportif et je suis fière de constater qu’il gagne en notoriété! La campagne fait parler d’elle grâce à la collaboration des vedettes/têtes d’affiche très impliquées.

Le projet de recherche innovant sur les commotions cérébrales suscite de l’intérêt. Les athlètes et autres personnes ayant subi une ou des commotions cérébrales y voient une façon de mieux comprendre les conséquences de ces dernières à long terme et de prévenir le développement éventuel de maladies neurodégénératives.

Le Projet Sportif compte sur la participation de sept vedettes/têtes d’affiche impliquées qui soutiennent la Fondation afin d’amasser les 6 M$ nécessaires à cette recherche. Tous partagent les mêmes valeurs que la Fondation et souhaitent être des acteurs de changement pour assurer un avenir en santé aux gens d’ici.

Par le biais d’activités-bénéfice, entre autres, les athlètes déploient de grands efforts pour contribuer à la cause au maximum. Simon Gagné, de l’équipe hockey, a été le premier à réaliser son activité, en compagnie de gens d’affaires de son entourage, brisant ainsi la glace pour les autres têtes d’affiche. Charles Fortier, de l’équipe basketball, est très proactif et multiplie ses efforts de collecte de dons. Il a déjà amassé plus de 27 000$ auprès de son entourage et des fans du Rouge et Or basketball! Son implication est exemplaire. Michel Laplante, de l’équipe baseball, invite les gens à un avant-match festif des Capitales le 2 août prochain au Stade Canac. Ce ne sont que quelques exemples des actions posées par les athlètes.

Le 16 septembre prochain, dans le cadre du lancement de la deuxième phase du Projet Sportif, le volet recherche sera davantage mis de l’avant, et par le fait même, nous soulignerons l’arrivée officielle d’une nouvelle tête d’affiche, Audrey Robichaud, qui représente fièrement son sport, le ski acrobatique.

Les vedettes/têtes d’affiche cherchent constamment des supporteurs pour atteindre les objectifs financiers de leur équipe respective. Ils ont besoin de vous, et je compte sur votre appui.

Je vous encourage à donner pour votre équipe favorite du Projet Sportif.