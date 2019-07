Québec va accueillir moins de migrants dans ses refuges

Le gouvernement du Québec a officiellement informé Ottawa qu'il va accueillir moins de migrants au quotidien en hébergement à Montréal, a appris TVA Nouvelles.

«Le Québec a informé le gouvernement fédéral que le nombre d’arrivées de demandeurs d’asile en hébergement temporaire devait être réduit à 60 par jour actuellement», a écrit le ministère de l’Immigration du Québec en réponse à une question de TVA Nouvelles.

Depuis quelques semaines, ce sont entre 50 et 80 migrants qui franchissent chaque jour la frontière via le chemin Roxham. Et, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, le site de maisons mobiles géré par le fédéral a presque atteint la moitié de sa capacité. Plus de 170 migrants y auraient passé la nuit dimanche, une situation plutôt inhabituelle, surtout depuis la crise de 2017. Les migrants y sont hébergés avant d’être transférés à Montréal dans des refuges temporaires pour la suite des procédures en immigration.

Le ministre québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, n’était pas disponible, lundi, pour commenter.

Le député Pierre Paul-Hus, porte-parole des conservateurs à Ottawa pour la sécurité publique et les services frontaliers, dit comprendre le gouvernement de la CAQ d’agir ainsi.

«La problématique demeure la même depuis le début, a-t-il affirmé en entrevue à TVA Nouvelles. C’est l’entente sur les tiers pays sûrs qui cause le problème.»

En cette année électorale, les conservateurs n’hésitent pas à faire connaître leurs engagements en lien avec ce dossier.

«Nous ce qu’on ferait, c’est qu’on négocierait immédiatement avec les États-Unis afin de changer l’entente, a ajouté M. Paul-Hus. À ce moment-là, les gens qui se présenteraient à Lacolle seraient tout simplement refusés parce qu’ils viennent des États-Unis.»